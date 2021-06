Scatti che puntano una lampadina su 15 anni di vita si susseguono uno dopo l’altro nell’album virtuale che Simona Ventura ha condiviso sui social per la figlia Caterina che oggi festeggia il compleanno. Avevamo lasciato la Super Simo alle prese con la mamma: “Ieri mia mamma è caduta. Frattura dell’omero ma, grazie a Dio, composta per cui le hanno messo un busto che dovrà tenere per una settimana”.

“Volevo ringraziare il pronto soccorso del Gaetano Pini, Pietro Randelli, il dottor Crosio e tutto il personale medico che alacremente si sono presi cura di lei e dei (purtroppo tanti, ieri sera non è stata una serata tranquilla) pazienti accorsi. Hanno fatto più del loro dovere e dovremmo solo esserne tutti grati”. Ora sembra tutto a posto e la sua attenzione è stata acciuffata tutta dal compleanno della figlia.





Avvolte dal familiarissimo sound del brano ‘Strada facendo’ di Claudio Baglioni, le foto di Caterina, presa in affido da Simona Ventura quando aveva appena poche settimane e adottata legalmente nel 2014, scandiscono gli istanti più belli trascorsi insieme. Abbracciata dall’amore di nonni, degli zii e dei fratelli Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio della Ventura con Stefano Bettarini.

“E sono 15! Sono immensamente orgogliosa della ragazza che stai diventando”, è la didascalia che compare a margine della sequenza video: “Leale, volitiva, moderna ma attaccata ai valori veri della vita. Buon compleanno Caterina Ventura, time is on your side”. Una mamma innamorata della propria figlia, Simona Ventura, così come dovrebbe sempre essere.

Al coro di auguri per lei si uniscono in tanti, oltre 7mila fan in pochi minuti, e all’appello non manca Giovanni Terzi, il compagno e futuro marito di Simona, che alla piccola di casa dedica una storia Instagram: “Auguri bellissima Cate, che bello poter festeggiare insieme anche questo tuo compleanno”.