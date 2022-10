Risparmiare in bolletta con il trucco del lenzuolo per asciugare i panni ed evitare di esagerare con l’utilizzo dell’asciugatrice, un elettrodomestico che mi ha cambiato la vita di molte persone. A seconda delle zone d’Italia, infatti, asciugare i panni è una vera e propria impresa e questo elettrodomestico ha semplificato la vita di molte famiglie.

In alcune zone dell’Italia il clima è umido e spesso piovoso e soprattutto per le famiglie numerose asciugare i panni diventa un’impresa epica. Per questo motivo, negli ultimi anni, anche in Italia, come in tante zone del Nord Europa o negli Stati Uniti d’America, molte famiglie hanno acquistato l’asciugatrice per ridurre la tempistica dell’asciugatura dei panni.

Risparmiare in bolletta con il trucco del lenzuolo ed evitare l’uso dell’asciugatrice

Una vera svolta, ma che negli ultimi mesi mette pensiero a molte famiglie, già alle prese con il rialzo dei prezzi per la spesa e per la benzina e ovviamente quelli delle bollette. L’asciugatrice, infatti, è uno degli elettrodomestici che consuma di più: può andare da meno di 1,5 kWh fino a più di 5 kWh per ciclo, con un consumo annuale di energia elettrica da meno di 126 kWh l’anno fino ad oltre 500 kWh l’anno.

Per evitare un eccessivo utilizzo dell’asciugatrice, con un conseguente aumento delle bollette dell’energia elettrica, esiste un trucco per asciugare prima i panni, una sorta di alternativa low cost che può essere utile per tutti. Il trucco per asciugare i panni ed evitare di esagerare con l’utilizzo dell’asciugatrice è il classico trucco della nonna.

Come scrive Il Messaggero lo chiama il “trucco del lenzuolo”. Risparmiare in bolletta con il trucco del lenzuolo è molto semplice. Stendi i panni su uno stendino e posizionalo di fronte a un termosifone, poi prendi un lenzuolo asciutto e copri completamente con questo da un lato lo stendibiancheria e l’altro lembo bloccalo dietro al termosifone. In questo modo si creerà una sorta di ‘stanza’ in cui i vestiti si asciugheranno in fretta.