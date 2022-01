La decisione era nell’aria, arriva direttamente della Regina Elisabetta. L’annuncio di Buckingham Palace giunge all’indomani della decisione del giudice del tribunale di New York, che ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai legali del principe, nella causa civile intentata da Virginia Giuffre. La donna accusa il terzogenito della regina di avere abusato sessualmente di lei, quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey Epstein.



Il principe Andrea ha ripetutamente negato le accuse. La decisione della Regina Elisabetta colpisce al cuore la monarchia. Una fonte della Famiglia Reale citata dalla Bbc ha inoltre riferito che il duca di York non potrà più usare il titolo di Sua Altezza Reale per scopi ufficiali. Buckingham Palace ha oi affermato che i titoli militari e i patrocini reali del Duca di York sono stati restituiti alla regina. Il principe Andrea, 61 anni, smetterà di usare lo stile Sua Altezza Reale in veste ufficiale, ha affermato una fonte reale.



La decisione della Regina Elisabetta arriva, come detto, mentre Andrea deve affrontare un’azione civile negli Stati Uniti per accuse di aggressione sessuale – affermazioni che ha costantemente negato. Una fonte vicina al duca ha detto che “continuerà a difendersi” contro il caso promosso a New York da Virginia Giuffre. Un giudice della città ha stabilito mercoledì che il caso promosso dalla Giuffre potrebbe continuare, dopo che il principe ha cercato di farlo archiviare.







Buckingham Palace ha dichiarato: “Con l’approvazione e l’accordo della regina, le affiliazioni militari e i patrocini reali del duca di York sono stati restituiti alla regina. Il Duca di York continuerà a non assumere alcun incarico pubblico e difende questo caso come privato cittadino”.



Un portavoce del ministero della Difesa ha affermato di non avere commenti sulla restituzione dei titoli militari del duca alla regina e che si trattava di una questione di palazzo. Giovedì, una lettera – rilasciata dal gruppo di pressione antimonarchico Republic – è stata firmata da più di 150 veterani della Royal Navy, della RAF e dell’esercito chiedendo alla regina di privare il principe Andrea dei suoi otto titoli militari britannici.