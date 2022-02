La Regina Elisabetta d’Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce Buckingham Palace. I timori per la salute della regina Elisabetta erano emersi una decina di giorni fa quando il figlio, il principe Carlo, era risultato positivo al coronavirus. Due giorni prima del test Carlo era stato in contatto con la monarca. In quell’occasione Buckingham Palace fece sapere che la regina non presentava alcun sintomo. Il 14 febbraio, però, anche la duchessa di Cornovaglia Camilla, consorte del principe Carlo, era risultata positiva al Covid-19.



Per il principe Carlo questa è la seconda volta che contrae il coronavirus. Come qualcuno ricorderà, Carlo aveva preso il Covid-19 già nel marzo 2020 e si era isolato a Birkhall, in Scozia, con “sintomi lievi”. Verso dicembre, la stampa britannica aveva informato i sudditi che sia lui e la moglie Camilla avevano fatto il richiamo e incoraggiavano tutte le persone, ancora sprovviste di vaccino, a farlo il prima possibile.



Quello che però preoccupa di più i vicinissimi dei reali, è la tempistica della positività e i contatti di quest’ultimo con la madre Elisabetta. Carlo infatti era al British Museum la sera di mercoledì 8 febbraio per celebrare il British Asian Trust ed era insieme al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, il ministro degli Interni Priti Patel e dall’ex asso del Liverpool Ian Rush.







La Regina Elisabetta aveva ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid all’inizio del 2021 e anche lei aveva incoraggiato la campagna vaccinale. Tuttavia il palazzo aveva rifiutato di confermare le dosi successive, dicendo di non voler commentare questioni mediche private. Secondo cui la sovrana registra “lievi sintomi” della malattia e continuerà ad assolvere i suoi compiti da Windsor.



La Regine Elisabetta II è la royal più amata dagli inglesi. Secondo il nuovo sondaggio di YouGov – che ha intervistato un campione di inglesi a gennaio, marzo e ottobre – la regina è sempre al primo posto con l’80% di gradimento dei suoi sudditi. The Queen è seguita dal principe William e Kate Middleton (78% e 75% di approvazione), brusca scivolata per Harry e Meghan Markle. Rispetto allo scorso aprile Harry passa dal 43% al 34% del gradimento popolare, Meghan perde meno, tre punti (dal 29% al 26%) ma in compenso accumula più giudizi negativi (65% contro il 59% del marito).