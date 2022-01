Nuovo grave lutto per la regina Elisabetta. Una vita insieme, indivisibili anche nei momenti più duri

Nuovo terribile lutto per la Regina Elisabetta. Da sempre amiche è morta quattro giorni dopo Natale all’età di 90 anni. Una notizia che segue la morte di Ann Fortune FitzRoy, la duchessa di Grafton, all’età di 101 anni il mese scorso ed è un altro colpo dopo la morte del marito, il principe Filippo, ad aprile. Lady Farnham era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, un importante banchiere della City e pari irlandese morto nel 2001.

Una fonte reale ha detto al Telegraph: “È molto triste per la regina. Tutti amavano Lady Farnham, era sempre così di buon umore. Era anche una donna molto affascinante e attraente. ‘Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia. “Non è stato un buon anno per la regina Elisabetta: perdere suo marito e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham”.



“Erano cari amici che hanno sostenuto la regina nei doveri ufficiali. Sfortunatamente una triste conseguenza di vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni”. Lady Farnham era un’amica intima della Regina Elisabetta e ha sostenuto la regina per decenni, in particolare sedendo accanto al monarca durante le celebrazioni del Giubileo di Diamante nel 2012, quando il principe Filippo non ha potuto partecipare.







Nata Diana Marion Gunnis, ha sposato Lord Farnham nel 1959. La coppia ha adottato due figlie, Harriet, 57 anni, e Sophia, 54, e hanno avuto quattro nipoti: Araminta, 28, Henry, 26, Elsa, 15 e Celia, 13. Lady Farnham è entrata a far parte della Casa Reale nel 1987, più di 30 anni dopo Duchessa di Grafton, ma è stata nominata Comandante del Royal Victorian Order (CVO) nel 1998.



Subito dopo che la Regina ha riconosciuto il suo servizio personale. È stata poi nominata Dame Commander, Royal Victorian Order, riconoscimento conferito personalmente dalla Regina per i servizi resi alla sovrana, nel 2010.