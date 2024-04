Arrivano brutte notizie sulla salute di Re Carlo III d’Inghilterra, a rivelare le indiscrezioni sono alcuni media statunitensi tra cui il sempre ben informato TMZ che si spinge oltre, spiegando come sia allo studio il protocollo per il funerale del monarca. Scrive in un articolo il giornalista Tom Skyes come: “La prospettiva che l’ascesa al trono di William e Kate sia più vicina del previsto sta causando a tutti un’intensa ansia. Visto le condizioni di salute di Charles, i piani per il funerale sono stati aggiornati e in fase di revisione”.

“Inoltre circola anche un documento che fa il bilancio di cosa è andato bene al funerale della Regina Elisabetta nel settembre 2022 e cosa si potrebbe fare meglio la prossima volta che un monarca muore”. Poi le parole che fanno tremare i polsi dei sudditi di sua maestà, in quella che (tra la malattia del re, quella di Kate e la fuga di Harry) potrebbe essere la crisi più grave della monarchia britannica.





Re Carlo III, scoppia il caso sulla salute del monarca

Continua Sykes: “Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto conversazioni riguardo alla sua salute, la risposta più comune è stata: ‘Non sta andando bene’. Mi hanno detto chiaramente che le cose non vanno bene, ma che lui vuole sconfiggere questo male e che sta dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutta, ma è comunque la verità”.

La notizia è stata ripresa da molti media. TMZ scrive: “La situazione sta precipitando. Sembra che tutti si stiano preparando al peggio, sperando nel meglio”. Sky News Australia ha parlato di condizioni terribili: “Sebbene diverse fonti abbiano affermato che Carlo sia ottimista riguardo alla sua salute, pare che le condizioni del monarca siano terribili e che siano in corso i preparativi per il funerale”.

Quanto al New York Post: “Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge”.