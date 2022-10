Nei giorni scorsi è stata scelta la data dell’incoronazione di Re Carlo III, il sovrano inglese che succede alla Regina Elisabetta II morta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Il giorno dell’incoronazione sarà sabato 6 maggio 2023. L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby officerà la cerimonia, che vedrà Carlo incoronato insieme alla moglie Camilla, la regina consorte. Durante l’evento, il re sarà “unto, benedetto e consacrato” dall’arcivescovo di Canterbury, un ruolo che ha avuto nella maggior parte delle incoronazioni reali dal 1066.

La notizia, diffusa ufficialmente da Buckingham Palace nel tardo pomeriggio di martedì 11 ottobre, mette così fine a ogni speculazione, e preannuncia un weekend di grandi festeggiamenti a Londra e nel resto del regno. Ancora, a dir la verità, si sa davvero poco, ed è certo che i dettagli emergeranno poco a poco, certo è che la cerimonia sarà molto meno pomposa che in passato, come da Palazzo hanno tenuto a precisare.

Re Carlo III e Harry, le previsioni dell’indovino

Nel frattempo su Harry e Meghan è spuntata un’altra notizia. In particolare si tratta di un’apertura che potrebbe fare Re Carlo III nei confronti dei due figli della coppia. Infatti è abbastanza noto che Archi e Lilibet sono stati privati dei titoli di Altezze reale. Il sovrano sembra intenzionato a concedere i titoli ai nipotini ma a una condizione: Harry e Meghan dovranno impegnarsi a essere rispettosi verso la Corona britannica. Tutti gli osservatori reali sono convinti che i duchi ci tengano moltissimo a veder trasformati i figli in principi.

“Dipenderà molto da quanto accadrà nei prossimi mesi con il libro di Harry e il reality dei Sussex”, ha spiegato una fonte al Daily Mail. I duchi, insomma, sono avvisati: se lanceranno contro la famiglia reale altri strali avvelenati, Carlo farà calare dall’alto una decisione che a loro due non piacerà affatto.

Infine dal Regno Unito arrivano delle previsioni messe in campo da un indovino, secondo le quali il nuovo sovrano, Re Carlo III potrebbe non salire mai sul trono, rinunciando all’incoronazione e lasciando direttamente il posto al figlio William, in favore del quale abdicherà. Ma non è tutto. Secondo le profezie di John Hughes, qualcosa accadrà anche al Principe Harry che si separerà da Meghan Markle e farà ritorno in Inghilterra con la coda tra le gambe. Non resta che attendere le prossime mosse della famiglia reale e capire se effettivamente avrà ragione l’indovino o se le sue sono solo supposizioni.