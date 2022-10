Harry e Meghan Markle, il retroscena stavolta riguarda la regina Elisabetta e non è affatto piacevole. Una figura a cui il principe era molto legato. Non è un mistero infatti che fosse il nipote preferito. A testimonianza dell’affetto dei due la lunga lettera che Harry ha scritto per lei. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel dolore per la sua perdita, viene in mente a tutti la bussola e la guida che è stata per molti, nel suo impegno verso il servizio e il dovere”.



“È stata ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste autentiche lungo tutta la sua vita e ora anche nella sua eredità eterna. Ricordiamo le parole che ha detto dopo la morte di suo marito, il principe Filippo, parole che possono dare conforto a tutti in questo momento: “La vita, è vero, consiste in separazioni finali come in primi incontri”.

Harry e Meghan Markle, triste retroscena sulla regina Elisabetta



E ancora: “Nonnina, sebbene questa separazione finale ci porti tanta tristezza, sarò sempre grato per tutti i nostri primi incontri: dalle mie prime memorie d’infanzia con te, al vederti per la prima volta come comandante in capo, fino al primo momento in cui hai incontrato la mia amata moglie e hai abbracciato i suoi adorati bisnipoti”.



Sono ancora vivi i racconti di come Carlo III abbia stoppato la visita a Balmoral a Meghan Markle mentre la regina era morente. Balmoral che era nel cuore di Elisabetta ma dove spiega Katie Nicholl, corrispondente reale per Vanity Fair e autrice del libro “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, la coppia di duchi non sarebbe andata negli anni precedenti nonostante gli inviti, aumentando i rimorsi.



La giornalista ha affermato che la coppia è stata invitata per la prima volta, nell’estate 2019, a trascorrere un lungo weekend nella tenuta della regina a Balmoral, in Scozia. Ma Harry e Meghan avevano preferito declinare. Un rifiuto che si sarebbe stavolta più recentemente: nell’estate del 2022, pochi mesi prima che la regina morisse. “Mi è stato detto – dice la giornalista – che interpretare il ruolo della famiglia unita e felice non era la loro intenzione e che i Sussex volevano invece prendere le distanze”.

