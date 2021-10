Principe William, il gesto contro il fratello Harry. Ancora novità dalla Royal Family. I riflettori restano accesi sul principe William che di recente, secondo quanto diffuso sulle pagine del Sunday Times, non avrebbe permesso al terzogenito della regina Elisabetta II di tornare alla vita pubblica alla luce dei guai giudiziari non ancora risolti.

Dallo zio Andrea, ritenuto una “minaccia per la Famiglia Reale” così come riferito da alcune fonti autorevoli vicino al Duca di York, al fratello Harry: questi ultimi tempi tengono notevolmente impegnati i pensieri e le riflessioni del principe William. La Famiglia Reale dovrà trovare una linea comune quanto prima, in vista delle celebrazioni del Giubileo di Platino.

Ma prima di rivolgere il pensiero e le preoccupazioni ai festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II previsti per il mese di maggio del 2022, il principe William torna all’attacco nei riguardi del fratello Harry. Rapporti compromessi, dunque, tra i due che sembrano non voler trovare un compromesso.





Pronto a difendere e proteggere il buon nome della monarchia reale, il ‘quasi re’ continua a non mollare la presa, e questa volta a sollevare la reazione del principe William nei riguardi del fratello Harry sarebbero stato i festeggiamenti che si terranno il prossimo 19 ottobre in onore di Diana.

Un ritorno di Harry a Londra non del tutto improbabile e neanche così tanto distante nel tempo, che preoccuperebbe non poco William. Il reale, infatti, si sarebbe dimostrato del tutto contrario. Stando a quanto riferito dai tabloid inglesi, alla base della mancata reunion ci sarebbero ancora attriti che tra i due restano irrisolti.