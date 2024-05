Il principe William furioso con Harry e la moglie Meghan Markle. Proprio in questi giorni si è molto parlato del rapporto tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale. Sembrava che le malattie di Re Carlo e di Kate Middleton potessero essere la base per una riappacificazione. Ma non è andata per niente così. Quando è tornato nel Regno Unito Harry non ha trovato nessuno ad accoglierlo.

Né Carlo né Camilla né tantomeno il fratello William hanno voluto incontrarlo nonostante si trovassero a poche centinaia di metri di distanza. Non solo. Il principe è ripartito per un viaggio in Nigeria che sta provocando diverse polemiche. La moglie Meghan Markle indossava un outfit molto costoso, oltre 5000 euro, cosa che è stata considerata di cattivo gusto in un Paese in via di sviluppo. Ma non è finita.

William furioso con Harry e Mehgan: cosa lo ha fatto arrabbiare

Non è un periodo semplice per William che, oltre alla malattia della moglie Kate, deve sopportare da solo quasi tutto il peso della monarchia viste le precarie condizioni di salute del papà Carlo. A tutto questo si aggiungono i comportamenti del fratello Harry. Recentemente i duchi di Sussex sono volati in Nigeria per il loro primo tour non ufficiale per una raccolta fondi organizzata dalla loro associazione Archewell.

Come ha reagito William a questo viaggio? Molto male. L’esperto reale Tom Quinn ha rivelato che il principe sarebbe “furioso” e avrebbe considerato questo viaggio come un “affronto vero e proprio da parte di Harry e Meghan”. Secondo lui, infatti, i due avrebbero dovuto rispettare il momento delicato che sta vivendo la Famiglia Reale: “William è assolutamente furioso e determinato a trovare un modo per impedire che ciò accada in futuro. Si dice che Carlo sia più arrabbiato di quanto non lo sia mai stato”.

“Ciò che ha davvero sconvolto i reali – prosegue Quinn – è il fatto che i nigeriani trattassero Meghan e Harry come se fossero reali a tutti gli effetti: sono stati accolti con balli, ricevimenti, hanno fatto visita alle scuole e alle associazioni di beneficenza. I duchi avrebbero provato a fare una cosa veloce per non dare nell’occhio ma questo viaggio avrebbe confermato le peggiori paure dei reali. È come se Harry e Meghan si fossero ribellati: il loro tour in Nigeria è una dichiarazione audace del fatto che si rifiutano di accettare di non lavorare più per la Royal Family. William e Carlo starebbero escogitando un modo per contenere la coppia. Penso che dato il successo di Harry e Meghan in Nigeria sia facile capire perché il principe e il re siano preoccupati”.

