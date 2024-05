“Sconvolto e arrabbiato”. William e Kate, clamorosa fuga di notizie dalla staff reale: il principe fuori di sé

Sconvolto e arrabbiato. Per il principe William il momento non è dei migliori. Lo ha rivelato un insider al settimanale People. Una notizia ad alto tasso di attendibilità, a parlare infatti sarebbe un ex membro dello staff reale. Di notizie sui reali ne sono circolate molte in questo periodo. Sotto i riflettori era finito Re Carlo III. Nei giorni scorsi il giornalista Tom Skyes scriveva come: “La prospettiva che l’ascesa al trono di William e Kate sia più vicina del previsto sta causando a tutti un’intensa ansia”.

>>“Scendi da quel palco!”. Eurovision, fischi e urla poco dopo l’esibizione di Angelina. Pubblico indignato: è successo tutto in un istante

“Visto le condizioni di salute di Charles, i piani per il funerale sono stati aggiornati e in fase di revisione. “Inoltre circola anche un documento che fa il bilancio di cosa è andato bene al funerale della Regina Elisabetta nel settembre 2022 e cosa si potrebbe fare meglio la prossima volta che un monarca muore”.





William e Kate, il principe furioso per le teorie sulla moglie

Buckingham Palace si era affrettata a smentire, ma il dato era ormai lanciato. Tornando a William, l’insider rivela che nei giorni precedenti l’annuncio del cancro il principe fosse arrabbiato e frustrato per via delle numerose teorie del complotto dopo un intervento all’addome: qualcuno sosteneva che Kate fosse in coma farmacologico, qualcun altro che fosse addirittura morta.

William e Kate, il principe furioso per le teorie sulla moglie

Teorie che alimentarono le critiche e gli insulti verso la famiglia reale. A distanza di qualche mese, grazie alle dichiarazioni di un ex membro del suo staff, abbiamo scoperto che il principe William non prese benissimo quelle voci, tanto da apparire completamente sconvolto. Intanto pare che con Harry la situazione sia irrecuperabile.

Tornato a Londra, secondo le ultime indiscrezioni il principe Harry non incontrerà il fratello William e neppure sua moglie Kate Middleton. Mentre Re Carlo è arrivato martedì 7 maggio a Clarence House dal Castello di Windsor, il duca di Sussex è atterrato a Londra nel pomeriggio. È da solo, senza la moglie Meghan Markle, 42 anni, e i figli Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Negli ultimi giorni si era parlato di telefonate da parte del sovrano per vedere i nipotini, notizia non confermata.