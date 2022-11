Meghan Markle, aria di crisi con il principe Harry. Sono giorni che le vicende sentimentali della coppia di coniugi non fanno che attirare indiscrezioni su indiscrezioni sulla possibilità di un imminente divorzio in seguito a un presunto tradimento. Ma chi ha tradito chi? L’ultima indiscrezione diffusa ribalterebbe del tutto la situazione.

Meghan Markle ha tradito Harry. I fan della coppia erano rimasti a una versione del tutto differente. Giorni fa si vociferava che fosse Re Carlo III a spingere il figlio a chiedere il divorzio. Il motivo? Una parte di tabloid, infatti, ha riportato la news messa in giro da una amica di Camilla secondo cui il duca di Sussex avrebbe tradito la moglie mandando sms ad una top model di cui non si conosce il nome. Una vicenda che avrebbe fatto andare su tutte le furie Meghan Markle al punto da poter chiedere la separazione dal marito.

Leggi anche: “Divorzio per tradimento”. Harry e Meghan Markle, bomba da Londra. Carlo III vuole così





Meghan Markle ha tradito Harry: l’ultima indiscrezione bomba sul presunto divorzio

Oggi la situazione sembra ribaltare i piani. Infatti la recente indiscrezione compare questa volta su InTouch che tirerebbe in ballo la notizia di un presunto tradimento perpetrato dalla duchessa ai danni del Principe Harry. Ad avere riferito la notizia bomba un insider rimasto ovviamente anonimo, che ha raccontato di come tutto sia partito dalla scuola di Archie quando Harry sarebbe stato chiamato dalla direzione. (“Perché lascia Harry”. Meghan Markle, voce bomba da Londra. Dopo le chiacchiere, il motivo choc).

Pare, riporta sempre la testimonianza anonima, che a non presentarsi a scuola sarebbe stata Meghan Markle. In fretta e furia, dunque, la scuola, non vedendo arrivare nessuno dei due coniugi per prendere il figlio, avrebbe prontamente contattato Harry che con in macchina la figlia, avrebbe poi raggiunto di corsa il primogenito per riportarlo a casa. Ma non finisce qui.

Secondo quanto riferito dalla testata, la dimenticanza di Meghan Markle potrebbe risalire a un motivo preciso: Meghan sarebbe rimasta in compagnia della guardia del corpo Chris Sanchez. Una dimenticanza che si sarebbe poi riversata in una lite presso villa di Montecito: “Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan isterica che voleva divorziare immediatamente da lui”. Ipotesi e indiscrezioni ancora in cerca di una conferma o meno.