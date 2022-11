“Perché lascia Harry”. Meghan Markle, voce bomba da Londra. Dopo le chiacchiere, il motivo choc

Tra Meghan Markle ed il principe Harry la situazione non sarebbe delle migliori, nelle settimane scorse si era addirittura parlato di una rottura del matrimonio e, se le ultime indiscrezioni venissero confermate, allora un fondo di verità ci sarebbe. Qualcosa non funzionerebbe da anni ed ora una fonte lo rivela. Uno choc per i fan dei duchi che, tra altri e bassi, si erano sempre mostrati felici e capaci di riavvicinare la famiglia reale alla gente con la decisione di mostrarsi normali e di vivere lontano dalla corte.



Una scelta che sarebbe stata una volontà precisa di Meghan. Spiega infatti un’amica di Carlo e Camilla, Lady Anne Glenconner al The Times Magazine come il sole della California sia stato preferito a Londra per una questione molto semplice: Meghan avrebbe visto deluse le sue aspettative. Niente ricevimenti sontuosi o paggetti di corte, una vita sobria e più “normale” di quanto immaginato.

Meghan Markle sarebbe delusa dal matrimonio col principe Harry



Spiega nel dettaglio Lady Anne Glenconner come: “Il genere di cose che la famiglia reale deve fare non è poi così interessante. Non sei mica portato in giro in una carrozza d’oro. Il matrimonio è stato fantastico ma il giorno dopo sono tornati alla normalità. Non so se Meghan pensava che sarebbe stato tutto più grandioso”. Una situazione quindi di profonda insofferenza che a lungo andare potrebbe presentare il conto.



Per Harry sarebbe un colpo durissimo ora che i rapporti con i Royal sono ai minimi termini. Una crisi ormai di lunga durata ed acuita ulteriormente dall’uscita del nuovo libro di Harry in uscita a inizio 2023 e che si preannuncia essere una vera bomba: racconterà l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta del duca di Sussex, senza lesinare dettagli sulla sua recente uscita dalla famiglia reale britannica insieme alla moglie Meghan Markle.



Scriveva il principe nella nota seguita la conclusione del libro. “Ho indossato molti abiti in questi anni, sia letteralmente che metaforicamente, e la mia speranza è che raccontando la mia storia. I suoi alti e bassi, gli errori, le lezioni imparate, io possa mostrare che non importa da dove si viene, ma che ho in comune col lettore molto più di quello che si pensi”.

