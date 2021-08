“Lei no”. Meghan Markle tagliata fuori: mai la moglie di Harry aveva subito uno smacco del genere

Meghan Markle sarebbe una vera e propria furia, dopo quello che le hanno fatto. Mai si sarebbe aspettata di subire un trattamento del genere e, nonostante pubblicamente abbia fatto trapelare altro, fonti autorevoli hanno riferito che la moglie di Harry sarebbe rimasta molto male per l’atteggiamento assunto da un super vip, che considerava suo amico. Ora non sappiamo se i loro rapporti si siano compromessi ormai definitivamente o se ci saranno possibilità di riavvicinamento, anche se appare difficile.

Intanto, negli ultimi mesi lei e Kate Middleton non si sono più incontrate. Ora, però, spunta un’occasione nella quale le due duchesse si troveranno con ogni probabilità faccia a faccia. Si tratta di un evento molto atteso in Gran Bretagna, ovvero il matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham. Proprio in questi ultimi giorni i due, inizialmente indecisi sugli inviti, avrebbero deciso chi parteciperà ai festeggiamenti. Ma veniamo adesso all’ira dell’americana, che ha appreso con sconcerto la notizia.

Nei giorni scorsi si è verificato uno degli eventi più importanti per uno dei massimi esponenti della politica statunitense. C’è stato infatti il suo 60° compleanno e ci sono stati tantissimi invitati famosi. Ma proprio Meghan Markle non è stata clamorosamente contattata per partecipare all’evento, nonostante tra i due ci fosse stata grande amicizia in passato. E la biografa di Harry, Angela Levin, ha riferito ciò che avrebbe proferito la donna dopo aver saputo di questo incredibile smacco.





Si è tenuto il 4 agosto scorso il compleanno dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e Meghan Markle non è stata invitata. La Levin ha fatto sapere: “Malgrado avesse detto che non sarebbe stata in grado di partecipare, desiderava disperatamente essere tra gli invitati alla festa di Obama. Ma il fatto è che non sono stati inclusi neppure nella lista originale. Non sono certamente amici come lo erano un tempo”. Quindi, il legame tra i due pare sia giunto ad un punto decisamente morto.

La sorellastra di Meghan Markle l’haaccusata recentemente: “Ha sempre avuto una strana ossessione per Lady Diana. Ha sempre voluto essere una principessa, ricordo che era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei. Bisogna che Meghan inizi a chiedere scusa a tutti i membri della Corona per il danno che ha arrecato”.