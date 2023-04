Harry e Meghan, fuori le dichiarazioni del vicino di casa. Sulla coppia negli ultimi tempi girano tantissime voci, non ultima quella in merito al terzo figlio in arrivo, dopo Archie di 3 anni e Lillibet nata nel giugno del 2021. Il primo a dare la notizia è stato il magazine Star ma la notizia non è andata incontro nè a una conferma nè a una smentita, per cui non può che definirsi un’indiscrezione. Hanno invece un nome e un contenuto concreto le dichiarazioni rilasciate sulla coppia da chi abita a pochi metri di distanza da loro: il vicino di casa ha deciso di parlare.

Il vicino di casa di Meghan e Harry ha deciso di parlare. Come ormai è noto, i Duchi di Sussex hanno deciso di trasferirsi a Los Angeles, precisamente a Malibù. Una scelta che sembra essere stata presa anche da un altro super vip, o meglio, una vera e propria rockstar. Stiamo parlando di John Lydon, voce dei celeberrimi e ribelli Sex Pistols, che fortuna ha voluto finisse per diventare proprio il vicino di casa della coppia. Le sue dichiarazioni in merito sono state rilasciate nel corso di un’intervista per Telegraph.

Il vicino di casa di Meghan e Harry ha deciso di parlare: il duro attacco a poche settimane dall’incoronazione di Re Carlo III

E John Lydon non ha certo preso strade troppo larghe per arrivare al cuore della questione. Infatti senza troppi giri di parole la rockstar ha detto: “Vorrebbero “essere normali” e non avere tutti i riflettori puntati ma si dimenticano che prima abitavano a Buckingham Palace. Andate a fan***o. Vuoi passare inosservato? Allora stai zitto e non attirare l’attenzione”, ha dichiarato Lydon. Tuttavia, John ritiene improbabile che i Sussex prendano la decisione di cambiare abitazione.

La rockstar ha sottolineato che i due sono “dispettosi” e ha suggerito che Harry e Meghan saranno “amati” solo se decideranno di prendere in mano davvero la propria privacy e non cercare più la luce dei riflettori. Inoltre per John è stato inevitabile spendere due parole in merito al libro di Harry dal titolo “Spare”. Come ormai è noto nel libro Harry ha deciso di sollevare non poche accuse contro la famiglia, parlando anche della sua nuova vita in California. Dalla morte della madre, la principessa Diana, alle lotte adolescenziali: Spare mette in luce alcuni aspetti sconosciuti della vita del principer Harry.

Anche a proposito del libro, dunque, la rockstar ha deciso di esprimere la propria opinione. L’attacco arrivo dopo la conferma della partecipazione del duca di Sussex al momento dell’incoronazione del re: “Secondo me è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia e dei suoi amici”. Nonostante i durissimi atti di accusa contro la famiglia reale, la coppia è stata invitata all’incoronazione di Carlo III che si terrà il 6 maggio a Londra. Lo ha rivelato il Sunday Times, che cita un portavoce dei Duchi di Sussex, secondo cui Harry “ha di recente ricevuto una email dall’ufficio di sua maestà a proposito dell’incoronazione”. “Una decisione se il duca e la duchessa parteciperà non sarà diffusa da noi”, ha precisato il portavoce.