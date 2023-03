Continua a far molto discutere la coppia formata dal principe Harry e Meghan Markle. Dopo la pubblicazione di Spare, il libro scandolo in cui Harry fa diverse rivelazioni shock sulla famiglia reale, pare che la coppia sia tornata alla solita vita mondana di Los Angeles. Pare infatti che negli scorsi giorni i due si siano recati in un club privato di Los Angeles, nel quale si vocifera che per poter avere la tessera associativa bisogna pagare ben 4.200 dollari all’anno.

Anche la notte degli Oscar si è tenuta proprio a Los Angeles, ma non c’è stata traccia di Harry e Meghan Markle. Voci dichiarano che i due abbiano di proposito evitato di recarsi all’evento per fare a meno gossip e pettegolezzi, ma soprattutto di antipatie da parte delle star di Hollywood, in quanto una loro apparizione avrebbe sicuramente causato uno spostamento dell’attenzione da parte dei giornalisti proprio sui due duchi di Sussex.

Harry e Meghan Markle, l’insalata da 1.800 euro: cosa c’era dentro

Inoltre i piccioncini, Harry e Meghan Markle, si sono recati in uno dei ristoranti più esclusivi di Los Angeles, nel quale hanno consumato delle pietanze davvero molto costose. Il locale in questione è il Lounge Bar di Beverly Hills, un ristorante in cui si recano da anni tantissime star hollywoodiane. All’ingresso del locale vi sono anche delle regole molto ferree riguardo il dress code, ad esempio sono vietati top eccessivamente corti o jeans strappati. Ovviamente Harry e Meghan hanno rispettato alla perfezione tali criteri.

Tornando a parlare delle pietanze costosissime, pare che Harry e Meghan Markle abbiano ordinato un’insalata con un prezzo davvero esorbitante. Parliamo di ben 1.912 dollari, che sarebbero circa 1.800 euro. Il prezzo eccessivamente costoso di questa insalata probabilmente è dovuto dalla sua composizione. Si tratta infatti di un’insalata con condimento a base di aragosta e foglie d’oro, accompagnata da un bel bicchiere di champagne rinomato.

Nel frattempo si continua a discutere sulla possibile presenza di Harry e Meghan Markle all’incoronazione di re Carlo, la quale si svolgerà il 6 Maggio. Dunque non è ancora certa la partecipazione dei due all’evento. Pare però che l’invito da parte di re Carlo ci sia stato per i due duchi di Sussex, ma non per i rispettivi figli, ovvero Archie e Lilibet Diana.