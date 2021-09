Lutto per la regina Elisabetta, un’altra perdita che la rattrista: “Una persona di famiglia”

Nuovo dolore per la regina Elisabetta. Per la sovrana inglese il 2021 si conferma funesto. Dopo la scomparsa del principe Filippo e le beghe interne tra i nipoti, ora arriva questa nuova terribile notizia. Da Buckingham Palace, per ora, non è arrivato nessun comunicato. La regina, spiegano i ben informati, sarà chiusa nel suo dolore. A 91 anni, giovedì scorso, è morto infatti uno dei più cari amici della regina e forse di più. Secondo gli esperti della Royal Family infatti era considerato quasi un membro della famiglia reale. Ex ufficiale della Royal Navy era un rampollo della famiglia senape di Colman dal Norfolk e un ospite frequente nella tenuta di Sandringham con sua moglie Mary, morta a gennaio all’età di 88 anni e cugina della regina.

Mary – che era la figlia maggiore di Michael Bowes-Lyon, fratello della Regina Madre – che incontrò mentre era in licenza dalle forze armate nel 1948, e furono segretamente fidanzati per due anni prima di sposarsi nel 1951 nella Londra della Regina Elisabetta. Sir Timothy era anche uno sportivo, ha battuto il record mondiale di vela veloce per sette anni consecutivi, ha esplorato l’Antartide e le Isole Falkland negli anni ’60 e ha servito nei consigli di amministrazione di Reckitt e Colman, Whitbread e Anglia Television Group.



Sir Timothy, che ha avuto cinque figli – Sarah, Sabrina, Emma, James e Matthew – è stato anche direttore dell’Eastern Counties Newspapers (ora Archant) e ha contribuito alla costruzione dell’Università dell’East Anglia negli anni ’60. L’amico della regina Elisabetta si è spento nella sua casa di Bixley Manor, era anche un naturalista, Cavaliere della Giarrettiera e ben noto nella sua contea natale, descritto in un necrologio dell’Eastern Daily Press come “uno dei figli di Norfolk”.







Come la regina Elisabetta era un appassionato velista che ha lavorato con Rod McAlpine-Downie per progettare e costruire i catamarani Crossbow I e II. Raggiunsero i 26,3 nodi nel 1972 prima di raggiungere i 36 nodi nel 1980, un record che durò fino al 1986. Nato nel villaggio di Henstead, nel Norfolk, il 19 settembre 1929, Sir Timothy era figlio di Geoffrey Colman e Lettice Adeane e pronipote di Jeremiah James Colman, il creatore di Colman’s Mustard.



La sua famiglia ha detto: “Era una fonte di conoscenza, un’enorme influenza su un numero di persone di tutte le età, che cercavano il suo saggio consiglio. “Aveva un amore e un’enorme conoscenza del mondo naturale, ma, soprattutto, amava la sua famiglia. Con la sua defunta moglie Mary, ha creato la più felice delle case di famiglia a Bixley Manor.’