Il mondo della moda italiana è in lutto per la scomparsa di Salvo Nicosia, 52 anni, direttore della comunicazione di Alberta Ferretti e Pollini, sempre al fianco di Alberta Ferretti. Il manager siciliano, milanese d’adozione, avrebbe avuto il malore due giorni fa per strada andando al lavoro. Soccorso dall’ambulanza era già in condizioni di coma irreversibile. Era una figura di spicco della moda milanese e internazionale, presenza fissa ai red carpet di tutti gli eventi del fashion, dagli Oscar all’amfAR , era molto conosciuto anche grazie alla sua attività social, con il nome di Thebeardedpublicist che conta 150 mila follower.

Salvo Nicosia sul suo profilo Instagram ha raccontato una vita sotto i riflettori con star del calibro di Jessica Chastain, Lady Gaga, Eva Riccobono, Bianca Balti e Noemi, di cui era fidato consulente di immagine. Dopo aver lavorato per Dolce & Gabbana si era trasferito a Londra nell’agenzia Karla Otto. Era tornato in Italia per lavorare a fianco di Alberta Ferretti, per la quale già a Londra aveva assunto nel 2019 il ruolo di Direttore del Dipartimento Celebrities.





“Sono profondamente addolorata dalla scomparsa di Salvo con cui in questi ultimi anni abbiamo condiviso tantissimi momenti importanti. Per me e per tutta la nostra azienda questa è una gravissima perdita a livello umano e professionale. In questo momento di profonda tristezza ci stringiamo tutti alla famiglia di Salvo, che porteremo sempre nel nostro cuore con immenso affetto”, dice Alberta Ferretti fondatrice del Gruppo Aeffe e Direttrice Creativa dell’omonimo marchio.

Gli amici stretti di Salvo Nicosia raccontano di come l’uomo fosse irrintracciabile da parecchie ore, come scrive il Corriere della Sera. “Era una persona stupenda, amato per il suo andare oltre il suo ruolo e riuscire a creare empatia. Tutti gli volevano bene”, dicono ora gli amici che ricordano anche il suo stile di vita salutista, convinto non fumatore e assiduo frequentatore della palestra e attento alla alimentazione. Sotto il suo ultimo post su Instagram, che lo ritraeva con la sua immagine da metaverso, arrivano minuto dopo minuto i messaggi di cordoglio di persone comuni, collaboratori e celebrities con le quali ha collaborato, da Isabella Ferrari a Sveva Alviti.

“Salvo ho il cuore spezzato, non ci sono parole, un real gentleman nel fashion system”, ha scritto l’amica Giovanna Battaglia. “È stato un vero gentleman, una grande perdita per la nostra famiglia Karla Otto. Una persona brillante e ci mancherà moltissimo”, dice al Corriere Alex Werz, co-ceo di Karla Otto. “Mi ha chiamato poco fa Naomi in lacrime. Come è accaduto per Giovanni Gastel non riesci a parlarne al passato”, dice Piero Piazzi presidente dell’Agenzia Women. “Sono persone dalle quali credi di non doverti separare mai”.

