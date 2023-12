L’oroscopo fa stare tutti sull’attenti anche in questi ultimi giorni del 2023. Ora sono stati rivelati i segni zodiacali più cattivi e dunque c’è chi non sarà felice. Nei giorni scorsi vi avevamo invece riferito dei segni maggiormente falsi. C’è infatti chi è abile nel raccontare frottole per ingannare le donne e certamente al primo posto abbiamo l’Ariete, che dice molte bugie.

Poi prima di parlare dell’oroscopo sui segni più cattivi, vi ricordiamo gli altri falsi. Al secondo posto c’è lo Scorpione, che non è praticamente mai spontaneo e ti lascia sempre col dubbio. Infine, tra i più menzogneri troviamo anche i Gemelli, infatti riusciranno sempre a raccontarti bugie per portare a compimento l’inganno. Ma torniamo ora alla notizia principale.

Oroscopo, quali sono i tre segni più cattivi

Entriamo nel vivo della questione, infatti riferendoci all’oroscopo, secondo il sito Traveglobe.it, ci sono diversi segni più cattivi ma iniziamo dallo Scorpione. I nati dal 23 ottobre al 22 novembre sono molto intensi dal punto di vista emotivo e hanno sete di vendetta. Lo definiscono ‘l’istigatore oscuro’, infatti è in grado di manipolare grazie alla sua astuzia e determinazione.

