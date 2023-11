Lo zodiaco è composto da dodici segni, corrispondenti alle dodici costellazioni che vengono toccate dal Sole e dagli altri pianeti che orbitano lungo un asse chiamato ellittica. Ogni mese il Sole entra in un segno determinando la sua stagione. I segni zodiacali sono tanti modi diversi di essere, mentre l’oroscopo prevede come saranno le giornate, i mesi e addirittura gli anni. La fortuna mette il suo zampino in ogni aspetto della vita personale, professionale, finanziaria e addirittura legata alla salute e per questo motivo, scoprire se la dea bendata sarà dalla vostra nel prossimo anno potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno.

Il 2024 sarà all’insegna della fortuna per questi alcuni segni zodiacali. Amore, soldi e lavoro, cosa rivela l’oroscopo per il nuovo anno? A rispondere alla domanda uno degli astrologi più amati d’Italia, Paolo Fox, che sul Corriere della Sera ha dipinto il quadro degli astri per il 2024. Il famoso esperto di segni zodiacali è tornato come di consueto con il suo libro e ha dato qualche anticipazione in una intervista in cui ha spiegato come sarà il 2024, un anno “con Giove in Toro e Saturno nei Pesci”.

Oroscopo 2024 Paolo Fox, ecco i segni più fortunati nel prossimo anno

Cosa vuol dire ”un anno con Giove in Toro e Saturno nei Pesci?” Si tratta di pianeti “che transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza a rivalutare tradizioni e regole”. Paolo Fox ha spiegato che “nella prima parte dell’anno Giove in Toro rappresenta la coppia più tradizionale, mentre da giugno, Giove in Gemelli favorisce una mentalità più aperta. In generale”, insomma in amore “è un anno dominato da un certo rigore”.

In amore i segni fortunati saranno i Pesci, nei primi sei mesi dell’anno, e il Toro, mentre l’Ariete “se non l’ha già fatto, potrebbe sposarsi“. Capitolo molto interessante anche quello di affari e denaro. In questo campo fortunati i segni del Capricorno “soprattutto a maggio”, mente il Cancro “va molto bene per tutto l’anno nel lavoro”. I mesi estivi saranno invece top per il segno del Leone.

Da fine maggio anno fortunato anche per l’Acquario “sia nei sentimenti che nel lavoro”. Lo Scorpione dovrà affrontare l’opposizione di Giove ma dall’estate “vivrà una rimonta”. Seconda parte dell’anno fortunata anche per il segno della Bilancia. Sagittario e Gemelli sono “in cerca di un cambiamento in positivo” e “si liberanno da un peso” proprio in questo 2023.