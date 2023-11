In tanti aspettavano questo momento ed è arrivato nelle scorse ore. Paolo Fox ha parlato dell’oroscopo del 11 e 12 novembre a I Fatti Vostri e tutti hanno potuto scoprire segno per segno cosa succederà venerdì e sabato nella loro vita, ovviamente stando alle previsioni. Lui è partito dall’Ariete, infatti come riferito in diretta televisiva “ci sono opposizioni planetarie che creano discrepanze, il segno vorrebbe fare tutto ma la forma fisica non lo consente. Domenica è una giornata fortunata”.

Poi Paolo Fox, come riferito anche dal sito Lanostratv, ha continuato con l’oroscopo del 11 e 12 novembre concentrandosi su Cancro: “L’amore non brilla questo weekend, anche se le storie solide reggono. In alcune situazioni bisogna però frenare, domenica potrebbero esserci screzi ma è anche possibile fare pace”. Non si prospettano momenti straordinari nemmeno per Leone, anche di fondo c’è un’idea molto positiva.

Leggi anche: Oroscopo Branko, settimana dal 10 al 16 novembre segno per segno





Paolo Fox, oroscopo 11 e 12 novembre: segno per segno

Paolo Fox ha proseguito le sue previsioni sull’oroscopo dell’11 e 12 novembre, parlando appunto di Leone: “Il segno potrebbe trovarsi al centro di polemiche questo fine settimana ed è un po’ burbero. Sente l’esigenza di vedere dei risultati, dopo il lavoro svolto”. Poi spazio a Capricorno: “Il segno potrebbe trovarsi al centro di polemiche questo fine settimana ed è un po’ burbero. Sente l’esigenza di vedere dei risultati, dopo il lavoro svolto”. In seguito si è spostata l’attenzione su Pesci: “Bene il fine settimana per il segno che è vincente, in amore è molto attraente e pronto a stregare tutti”.

Fox si è successivamente soffermato su Bilancia: “La settimana è buona per il segno che potrebbe lasciarsi andare però a momenti di malinconia. Il consiglio di Fox è di cercare l’amore”; poi ha parlato del Sagittario: “Il segno è molto dinamico e forte, tutto ciò che è movimento è stimolante. Bene gli incontri dai quali il segno trae dei suggerimenti. Nel lavoro si risolvono alcuni problemi”. E Scorpione: “Bene l’amore per il segno che può recuperare nei sentimenti. I single devono mettersi in gioco questo fine settimana”.

Chiusura riservata a Gemelli: “Bene il fine settimana per il segno. Favorite le amicizie e le simpatie, le relazioni sociali sono importanti”, Vergine: “Cielo importante per il segno anche se in questo periodo potrebbe essere un po’ scosso. Bene l’amore”, Toro: “Dopo un periodo di agitazione il segno vive finalmente una ripresa” e infine a I Fatti Vostri Fox ha chiuso con Acquario: “La settimana è iniziata sottotono. Oggi e domani sono giornate da dedicare all’amore e all’amicizia, domenica serve riposo”..