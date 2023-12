Siamo ormai agli sgoccioli di questo anno e i più appassionati di oroscopo stanno cercando di capire cosa succederà ai loro segni. Branko e Paolo Fox sono stati i più attivi in questo periodo, facendo le loro previsioni, ma ora ecco spuntare quali sono i segni più falsi, con le persone che dunque non dicono sempre la verità e anzi sono maggiormente predisposte alla menzogna.

Molti potranno anche rimanere sorpresi davanti a questa classifica, ma intanto stando all’oroscopo ci sono dei segni per sono più falsi rispetto agli altri. Ne sono stati scelti tre e coloro che appartengono a questo dovranno adesso fare attenzione per evitare che siano mal visti dagli altri. Ed è anche stato specificato bene chi sarebbero i cosiddetti falsi, ovvero quella gente che preferisce dire bugie per non offendere oppure per trarre in inganno.

Leggi anche: “Il nuovo anno? Andrà così”. Oroscopo Branko 2024: tutti i segni. Amore, salute e lavoro





Oroscopo, quali sono i segni più falsi

Inoltre, si preferisce dire menzogne anche per ottenere maggiori simpatie e scongiurare liti. Entrando nello specifico, secondo Travelgobe.it, ci sono tre segni più falsi. Ma ce n’è uno che è al primo posto, ovvero la Vergine. Non è ritenuto ingenuo e, grazie al suo essere intelligente, la persona nata sotto questo segno punta al successo e al benessere economico. Quindi, preferisce non avere litigi e discussioni e finge di essere tranquillo e distaccato.

Per scoprire gli altri segni più falsi clicca su Successiva