“Il nuovo anno? Andrà così”. Oroscopo Branko 2024: tutti i segni. Amore, salute e lavoro

Il momento tanto atteso è arrivato. L’astrologo Branko ha fatto il suo oroscopo per il 2024. Ha deciso di partire con il segno dell’Ariete, che avrà qualche tempesta in vista ma con grinta si potrà affrontare tutto con tranquillità. Ci si sentirà un po’ travolti dal lavoro, quindi occorre centellinare le energie. Difficile la questione sentimentale, ma prima o poi arriverà il momento favorevole. Poi spazio a Toro, che sarà un segno altalenante.

Secondo Branko, parlando sempre dell’oroscopo 2024, i nati nel Toro avranno qualche difficoltà con l’amore e bisognerà pensare ai dettagli per quanto concerne il lavoro. Attenzione alle uscite economiche e serve stabilità per tenere a bada la propria energia. Poi chi è Gemelli non dovrà fare clamorosi slanci lavorativi e amorosi, ma non c’è bisogno di allarmarsi. Per le spese da evitare ‘lo shopping sprees online’.

Branko, ecco l’oroscopo 2024 segno per segno

Le previsioni di Branko per l’oroscopo del 2024, che si avvicina ormai a grandi passi, sono proseguite con Cancro. Ci saranno delle belle sorprese e alcune sfide. Un po’ di malumore per la carriera che potrebbe non andare in modo impeccabile. In amore spazio a vibrazioni importanti e molta tranquillità per la questione economica. Leone invece non dovrà giocare troppo con la fortuna per le finanze e in amore potrebbe arrivare qualcosa di buono. Sul lavoro non sono previsti colpi di scena e servirà equilibrio. L’astrologo si è soffermato successivamente sulla Vergine, l’amore sarà altalenante e sul lavoro bisognerà lottare. Cautela da usare per quanto concerne le spese economiche.

