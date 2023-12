“Loro i più sfortunati del 2024”. Oroscopo del nuovo anno, brutte notizie per questi cinque segni

Per cinque segni zodiacali il 2024 potrebbe riservare qualche sorpresa di troppo. Verità? Invenzione? Il beneficio del dubbio è quanto mai legittimo come è indubbio che, a distanza di secoli da quando gli uomini iniziarono a pensare che le stelle potessero in qualche modo influenzare il destino, l’oroscopo continua ad esercitare un fascino irresistibile su miliardi di persone. Per chi si sente particolarmente sfortunato, per chi “eh ma le cose belle solo agli altri” e per gli inguaribili sognatori del 6 al Super Enalotto subito una precisazione.

Il destino ha diviso la fortuna in parti uguali. O meglio, nel 2024 la sfortunata toccherà i segni di terra, di fuoco, di aria e di acqua, senza esclusione. E visto che l’acqua è stato l’ultimo nominato cominciamo con il dire che per l’Acquario l’anno nuovo sarà ostico. Per questo segno gli aspetti più negativi saranno legati all’aspetto finanziario.





Oroscopo, ecco i cinque segni più sfortunati del 2024

Quindi occhio alle spese e piano con le cene fuori (meglio risparmiare). Secondo segno ‘maledetto’ (si scherza eh) : la Vergine. Saturno contro è un bel problema: “i nati sotto questo segno potrebbero dover fare i conti con le difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. Molto importante, insomma, capire che non si può fare tutto sempre da soli: bisogna imparare a chiedere aiuto al prossimo”.

Sul podio degli sfortunati ecco il Sagittario per il quale potrebbero esserci brutte sorpresa in amore (delusioni, tradimenti, un po’ di tutto? Chi lo sa…), ma non disperate, potrebbe essere un momento di crescita. “Gli astri suggeriscono di imparare a guardarsi dentro per capire che tipo di persona volete davvero al vostro fianco”.

Al quarto posto il segno dei Gemelli, contro cui soffia Saturno: “chi è di questo segno potrebbe rivedere alcune decisioni prese in passato per capire se si è trattato di scelte giuste oppure no”. L’ultimo è il cancro che potrebbe avere problemi per la sua innata timidezza: “La timidezza potrebbe rivelarsi un ostacolo sul percorso che potrebbe riservare gioia e felicità. Necessario, insomma, tirare fuori il coraggio e la forza”.