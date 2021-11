Questa splendida ragazza è una nipote di una super vip ed è appena diventata maggiorenne. Infatti, è nata l’8 novembre e ha potuto festeggiare il raggiungimento dei 18 anni di età. Avrà sicuramente ricevuto gli auguri da parte di tutta la sua famiglia, una delle più importanti al mondo. E ora per lei è arrivato anche il momento di entrare definitivamente nel mondo dei grandi, infatti dovrà assumere una decisione molto importante, anzi fondamentale, che riguarda il suo domani personale.

Presumibilmente la scelta che le indirizzerà la sua vita futura sarà assunta nei prossimi giorni e non subito, visto che vorrà godersi questo momento di felicità assoluta. Indubbiamente avrà preparato una festa in grande stile per mettersi alle spalle l’adolescenza e fiondarsi nel mondo degli adulti. Anche i suoi genitori ovviamente sono molto famosi, ma è soprattutto in qualità di nipote che ha una nonna che definire famosa è effettivamente riduttivo. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando.

La ragazza in questione ha come genitore Edoardo e come mamma Sophie. Si tratta della nipote più giovane della super vip. Inoltre, come anticipato poco fa, dovrà decidere necessariamente cosa fare nella sua vita. Avendo compiuto 18 anni, può decidere se utilizzare il titolo nobiliare oppure rinunciarvi definitivamente. Potrebbe quindi essere principessa a tutti gli effetti, ma sembra che non sia questa la sua intenzione. Sua madre ha recentemente affermato: “Ritengo altamente improbabile questa decisione”.





Lei è Lady Louise Windsor, ovvero la nipote della regina Elisabetta e ovviamente anche del principe Filippo, che purtroppo è deceduto nei mesi scorsi. Il padre è quindi il principe Edoardo, mentre la madre Sophie di Wessex. Lady Louise Windsor, se decidesse di essere una principessa, potrebbe anche beneficiare di alcuni ruoli che ormai non appartengono più al principe Harry. Ma questa strada risulta davvero poco percorribile, anche perché ha sempre preferito non mettersi al centro dell’attenzione.

Lady Louise Windsor ha sempre avuto una grande passione nei confronti dei cavalli, proprio come il principe Filippo. Preferisce però studiare ed è quindi lontana dal gossip. Frequenta attualmente una scuola privata e la speranza dei suoi due genitori è che possa proseguire gli studi ed iniziare la carriera universitaria. Ora è tempo però di festeggiare i 18 anni, poi deciderà il da farsi.