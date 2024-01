Lady Diana, il messaggio choc. Correva il 1997 quanso Lady Diana è rimasta mortalmente coinvolta nel dramma. Sono dunque trascorsi ben 26 lunghi anni dal giorno del tragico incidente che strappò via per sempre la vita della principessa più amata. E nonostante il trascorrere inesorabile del tempo, i fan della principessa non hanno mai smesso di dedicarle un pensiero, un omaggio, un gesto di affetto. Nelle ultime ore è stato l’ex maggiordomo di Lady Diana a diffondere alcune rivelazioni: il messaggio della principessa defunta, per mezzo di presunte interazioni paranormali, raggiunge tutti.

Il messaggio di Lady Diana raggiunge tutti attraverso l’ex maggiordomo. A parlare sarebbe Paul Burrell che, stando al suo stesso racconto, sarebbe in contatto con la principessa defunta attraverso presunte capacità (e interazioni) paranormali. E non sarebbe la prima volta in cui l’uomo, definito dalla donna in alcune occasioni “la mia roccia”, decide di diffondere alcune rivelazioni su Lady Diana.

Il messaggio di Lady Diana raggiunge tutti attraverso l’ex maggiordomo: “Sono qui…”

Al fianco della principessa, dunque, dal 1989 al 1997, Paul Burrell non troppo tempo fa ha affermato: “Se non dovessi farcela, i miei segreti verranno con me: Harry e William devono sapere”. L’uomo ha sottolineato che alcuni segreti “non sono piacevoli da ascoltare” seppur abbiano il potenziale di poter “riavvicinare i fratelli Windsor”. E questo senza dimenticare la pubblicazione nel 2003 del libro “Al servizio della mia regina”, dove Paul ha provato a rivelare alcuni aneddoti sul suo rapporto con la principessa.

E oggi l’ex maggiordomo di Lady Diana torna a parlare e scuotere gli animi di tutti, riportando il presunto messaggio che la principessa avrebbe riferito direttamente dall’al di là. Nel corso della partecipazione all’episodio del programma Celebrity Help! My House Is Haunted, Burrell ha confessato di essere protagonista di strani eventi paranormali in casa nel Cheshire. Rumori, odori di tabacco e molto altro andrebbero a far pensare alla presenza manifesta della Principessa Diana.

“Sono qui. Mi dispiace“, avrebbe risposto la principessa nel cuore della notte. Una situazione che sta chiamando l’attenzione di molti a volerci capire più chiaramente e comprendere se davvero la principessa stia provando a mandare, attraverso il suo ex maggiordomo, un messaggio.