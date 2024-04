Kate Middleton, il primo messaggio pubblico dopo l’annuncio del tumore. Tempi duri per i reali d’Inghilterra. Nel giro di pochi giorni i sudditi hanno scoperto sia la malattia del Re Carlo, sia i gravi problemi di salute di Kate Middleton. Come se non bastasse si continua a parlare dei rapporti sempre più critici tra i due fratelli William e Harry. La situazione sembra peggiorare man mano che passa il tempo.

È di pochi giorni fa un’ulteriore indiscrezione sul difficile rapporto tra Carlo e il secondogenito Harry. Il sovrano, quando ha saputo della volontà di sposare Meghan Markle, ha dichiarato che “non poteva permettersi di pagare per Meghan in futuro“. Una frase che ha mandato su tutte le furie il principe Harry. Adesso Kate Middleton è tornata sui social e ha dedicato il suo primo messaggio dopo l’annuncio del tumore ad un fatto triste.

Leggi anche: “Carlo li ha mandati in crisi”. Il retroscena su William e Kate: “Molta ansia per questa situazione”

Nei giorni scorsi un uomo armato di coltello ha aggredito e ucciso sei persone all’interno di un centro commerciale a Sidney, in Australia. Sono stati attaccati anche una mamma col figlio, il neonato di 9 mesi è rimasto ferito. Le teste di cuoio sono intervenute e hanno ucciso l’uomo: il bilancio dell’attacco parla quindi di sei vittime. La polizia ha annunciato che non si è trattato di terrorismo.

Kate Middleton ha voluto esprimere tutto il suo dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime: “Siamo scioccati e rattristati dai terribili eventi accaduti a Sydney” ha twittato. E ancora: “I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite, compresi i cari delle persone scomparse e i soccorritori eroici che hanno rischiato la propria vita per salvare gli altri”.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C