“Grande Camilla”. La regina consorte fa impazzire l’Italia intera così: il video pazzesco

Il video di Camilla diventa virale in Italia. Dall’8 settembre, da quando Elisabetta II è spirata nel castello di Balmoral, il suo amato buen retiro estivo, Camilla Shand, duchessa di Cornovaglia, è diventata regina consorte del re Carlo III. Era stata la stessa regina Elisabetta, la più longeva del Regno Unito, a confessare durante i festeggiamenti per il Giubileo di platino il desiderio di vedere la moglie di Carlo come regina consorte.

“Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”, aveva detto la sovrana. E così è stato, o almeno sembra, perché già durante la prima uscita pubblica del nuovo re, Carlo III, i sudditi si sono mostrati molto vicini alla regina consorte Camilla.





Il video di Camilla, la regina parla in italiano con il giornalista

Dalla prima volta sui giornali, quando diede scandalo per la storia con l’allora principe, Camilla è riuscita a salire nell’indice di gradimento dei sudditi britannici lasciando l’etichetta di ‘sfascia famiglia’. Nei video di Camilla pubblicati in questi giorni si vedono i sudditi felici di accogliere la nuova regina, che in questi anni è stata accanto a Carlo ma anche alla regina Elisabetta.

Quella di Camilla è stata una metamorfosi lenta e inesorabile, portata avanti con pazienza, lavoro e silenzio: da amante del principe Carlo e responsabile della fine del matrimonio del figlio della regina con la principessa Diana, Camilla è ufficialmente entrata nel cuore dei sudditi. Camilla è amata anche fuori dal regno e forse da oggi ancor più in Italia, dove un video è diventato virale nelle ultime ore. Complice un inviato di Porta a Porta che è riuscito a intercettarla spiegandole che era italiano, la regina consorte si è avvicinata salutandolo con un ‘Oh Italia, buongiorno’.

In quel momento una ragazza dello staff si è avvicinata per allontanare il microfono ma Camilla l’ha ripresa dicendo: “Va tutto bene, è un italiano, apprezzerà il mio italiano”. Ovviamente il video di Camilla è diventato virale tra gli utenti italiani che lo hanno riportato con commenti esilaranti: “Grande Camilla che parla in italiano”, “Sto per mettere piede a Buckingham Palace, mi ricorderò di te e del tuo sostegno”, “Il saluto della Regina Consorte Camilla tutto per noi italiani”.

