La pace tra il principe Harry e Re Carlo scontenta Meghan Markle. Non sono giorni facili per la famiglia reale d’Inghilterra. Prima l’intervento di Kate Middleton, poi l’operazione per Carlo III e l’annuncio del tumore. Immediatamente il duca di Sussex, secondogenito di Carlo e Diana, è corso dal padre per stargli vicino in questa fase delicata e con l’inizio del trattamento.

Anche per Harry e Meghan non è un periodo felice. Le recenti notizie parlano di problemi per la casa di produzione che avrebbe dovuto portare tanti soldi ai due. Numerosi dirigenti hanno lasciato l’azienda perché pare che Netflix non abbia intenzione di rinnovare il contratto, si parla di un accordo da 100milioni di euro. Tuttavia non è l’unico problema che il principe Harry deve affrontare adesso.

La reazione di Meghan Markle dopo gli ultimi sviluppi tra Harry e Carlo

45 minuti. Tanto è durato il colloquio di Harry col padre Carlo, forse poco per parlare di riappacificazione, ma abbastanza per poter parlare di riavvicinamento, in tutti i sensi. L’esperta reale Pauline Maclaran fa sapere su L’Express: “Immagino che a tempo debito il Duca potrebbe fare una visita più lunga per permettere al re di incontrare faccia a faccia i suoi nipotini (Archie e Lilibet)”.

E Meghan Markle? Beh, la moglie di Harry non sarebbe affatto contenta della piega che stanno prendendo gli eventi. L’autrice dei reali Angela Levin ha gettato ombre sulle conseguenze della pace tra Harry e Re Carlo: “Credo che Harry, una volta a casa con la moglie, avrebbe una grande montagna da scalare se dovesse tornare a essere molto vicino a suo padre”.

Sul Daily Mirror leggiamo che Meghan potrebbe condizionare il processo di riappacificazione del marito col padre. Poco prima di prendere l’elicottero da Buckingham Palace al rifugio di Norfolk c’è stato un gesto di Re Carlo III che gli osservatori hanno definito “di grande importanza”. Il re, infatti, per salutare personalmente il figlio, avrebbe fatto attendere l’elicottero che avrebbe poi portato lui e Camilla a Sandringham Palace. Sul Mirror gli analisti fanno sapere che questo gesto “fa sperare molto” su una riappacificazione. Tutti contenti, tranne Meghan…

