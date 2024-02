La famiglia reale inglese sta vivendo giorni sicuramente molto difficili. Kate Middleton è stata operata all’addome, ma la ragione del suo intervento chirurgico non è stata specificata in via ufficiale. Poi nella giornata del 5 febbraio è arrivata un’ulteriore mazzata con l’annuncio di Buckingham Palace su Re Carlo, che ha scoperto un cancro durante i controlli per la prostata.

Il tumore in questione coinvolge un’altra parte del suo corpo, ma non sono stati finora forniti altri particolari. Intanto, su Kate Middleton è uscita fuori una notizia molto significativa dopo che è stata operata all’addome. A parlare è chi conosce molto bene ciò che ruota attorno alla Royal Family. E infatti c’è chi sia convinto che possa crollare tutto, se si conoscesse tutta la verità sulla sua salute.

Kate Middleton operata all’addome, le ultime notizie sulla sua salute

Dopo che Kate Middleton è stata operata all’addome, è stato disposto un suo ricovero durato 13 giorni. Poi è rientrata nella sua abitazione, dove è in convalescenza. Quest’ultima non dovrebbe essere breve, visto che la principessa del Gallese potrebbe ritornare in pubblico solo durante le festività pasquali. Ora a parlare della moglie di William è stata Emily Nash, esperta di notizie provenienti dalla famiglia reale.

Nash, giornalista di Hello!, ha quindi svelato su Kate: “Se rivelasse il motivo del suo ricovero, la notizia avrebbe un effetto stratosferico. Kate è un’influencer, se dicesse tutto quello che le è accaduto avrebbe conseguenze stratosferiche. Il potenziale che avrebbe di accendere i riflettori sulla malattia sarebbe senza precedenti. Sono sicura che le è passato per la mente”.

La BBC ha anche fatto sapere nei giorni scorsi che le condizioni di Kate Middleton sarebbero state serie. C’è chi ha ipotizzato anche un coma farmacologico, ma la famiglia reale ha smentito.