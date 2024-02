Una bruttissima notizia è arrivata direttamente da Buckingham Palace. Re Carlo ha scoperto di avere un cancro. Inaspettatamente c’è stata questa comunicazione, che ha lasciato i sudditi e tutto il mondo senza parole. Non c’erano state avvisaglie simili, infatti si era parlato di una sua operazione per la prostata, ma nulla faceva presagire la presenza di un tumore.

Su Re Carlo, che ora invece ha un cancro da sconfiggere, erano state fornite queste notizie nei giorni scorsi: “Il re è stato ricoverato in un ospedale di Londra per cure programmate – la nota di Buckingham Palace – Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza riguardo la salute pubblica”.

Re Carlo ha un cancro: l’annuncio da Buckingham Palace

Poi su Re Carlo, che ora ha scioccato il mondo a causa della presenza di questo tumore nel suo corpo, si era detto che Camilla lo aveva invitato a “rallentare” per “non stancarsi troppo” dopo aver partecipato ad oltre 500 eventi. Nonostante ciò, si vocifera in Palazzo, il sovrano proverà comunque a essere presente ad alcune udienze private. Per altro genere di impegni verrà invece sostituito.

Questa la dichiarazione di Buckingham Palace sulla neoplasia del sovrano, che non è alla prostata: “Durante la recente procedura ospedaliera del Re per l’allargamento benigno della prostata, è stata rilevata una questione separata di preoccupazione. I successivi test diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua Maestà oggi ha iniziato un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di posticipare le mansioni di pubblico interesse. Per tutto questo periodo, Sua Maestà continuerà ad impegnare gli affari di Stato e le scartoffie ufficiali come sempre”.

Infine, è stato aggiunto: “Il Re è grato alla sua equipe medica per il rapido intervento, reso possibile grazie alla sua recente operazione ospedaliera. Rimane totalmente positivo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per evitare speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica di tutti coloro che in tutto il mondo sono colpiti da cancro”.