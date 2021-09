Il primo red carpet “in tre”. A Venezia tutti gli obiettivi sulla coppia vip: aspettano il primo figlio insieme

La prima volta a Venezia “in tre”. Il terzo (o terza) in realtà deve ancora venire al mondo, ma il red carpet della coppia vip con pancino in evidenza ha emozionato tutti. Obiettivi puntati su di loro: la giornalista e scrittrice 42enne e l’attore 47enne che aspettano il primo figlio insieme. E lei stava d’incanto con quel vestito rosa (aspetta forse una femmina, si sono chiesti in tanti?).

Il primo figlio insieme ma non rappresenterà la loro prima esperienza da genitori. Lei ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio, lui è papà di Emma, avuta da Delfina Delettrez-Fendi. Il bebè in arrivo, però, è speciale e fortemente voluto. Nel 2019 insieme hanno affrontato con grande dolore un aborto spontaneo, ma non si sono arresi e ci hanno riprovato. E adesso che la cicogna è in volo, Francesca Barra e Claudio Santamaria lasciano trapelare tutta la loro immensa felicità sul red carpet di Venezia 78.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, il primo red carpet “in tre”

“Siamo arrivati a Venezia in tre”, ha scritto Francesca Barra nel post che documentava l’arrivo in Laguna. Poi la sfilata sul tappeto rosso. La coppia è sbarcata a Lido per la presentazione di Freaks out, la storia di quattro amici che lavorano in un circo, mentre Roma è occupata dai nazisti: il film in concorso del regista Gabriele Mainetti, che già lo aveva diretto in Lo chiamavano Jeeg Robot.





Francesca Barra e Claudio Santamaria fanno coppia dal 2017. Si sono sposati a novembre dello stesso anno negli Stati Uniti, a Las Vegas, e l’estate successiva a Policoro, paese natale di lei. L’annuncio della gravidanza è arrivato via social poche settimane fa. “La notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente”, ha scritto Francesca Barra a margine di una dolce foto.

“Tre splendidi soli”, ha replicato Claudio Santamaria, pubblicando anche lui l’immagine del tramonto di Pantelleria, con in primo piano la silhouette scura di Francesca Barra, che a Venezia 78 ha sfoggiato un abito firmato Emilio Pucci. “Adesso sì che c’è la pancina, siamo in felice attesa”.