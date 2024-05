“È lui”. Re Carlo, chi lo ha visto è rimasto di sasso: prima uscita pubblica dopo le brutte voci

Re Carlo III è tornato in pubblico dopo la diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come “incoraggianti” dai suoi medici di una prima fase di terapie ancora in corso. Per il suo primo impegno ufficiale, il sovrano ha visitato un ospedale e un centro oncologico di Londra: un gesto di solidarietà verso gli altri malati e ovviamente un importante contributo per la prevenzione o la cura precoce dei tumori.

La coppia reale era attesa fuori dalla struttura da sudditi e curiosi. Ovviamente gli occhi erano putati tutti su re Carlo III, che lo scorso febbraio aveva annunciato di avere un cancro. “Non sei solo”, è il messaggio rivolto da uno dei presenti al re, arrivato nella struttura insieme alla moglie Camilla.

Re Carlo III, la prima visita ufficiale dopo le voci sulla sua salute

Nel corso della visita Carlo e Camilla si sono intrattenuti a parlare con pazienti, medici e infermieri. L’uscita pubblica del sovrano è stata molto importante, perché proprio in questi giorni, alcune testate statunitensi, avevano lanciato indiscrezioni sulla sua salute. Un modo anche per mettere a tacere quelle voci sulle gravi condizioni pubblicate da TMZ e New York Post.

“Più fonti hanno detto a The Daily Beast che la situazione non è buona” riportava il New York Post sulla lotta al cancro del sovrano “Naturalmente è determinato a batterlo e loro stanno facendo di tutto. Tutti sono ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto stiano lasciando intendere”, scriveva il giornale citando una fonte descritta come un vecchio amico della famiglia reale.

Here you can see King Charles present the lovely flower girl a gift bag, that has the royal insignia of both King and Queen on the side. How wonderful. pic.twitter.com/Z53782SyTF — Prince & Princess of Wales 𝕏 (@TribesBritannia) April 30, 2024

Dalle foto e dai video dell’uscita ufficiale, sembra che re Carlo sia in buona salute. Rispondendo a Sky News che gli ha chiesto delle sue condizioni di salute, il re ha detto: “Mi sento molto meglio”. Non solo, secondo alcuni insider, i medici hanno dichiarato di essere “molto incoraggiati” dai progressi. L’uscita pubblica ha lasciato di sasso chi lo ha visto, perché nessuno si aspettava di vedere il re così in buona salute. A gennaio re Carlo, 75 anni, è stato ricoverato per un ingrossamento della prostata. Pochi giorni dopo ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro, pur non specificando il tipo di tumore contro il quale sta combattendo.