Deborah James morta: addio alla giornalista e conduttrice del podcast You, Me and the Big C della BBC, aveva 40 anni ed era malata di cancro da tempo. Sui social aveva scritto il messaggio di “arrivederci” ma purtroppo non ce l’ha fatta. E la sua morte è stata commentata con dolore anche dai duchi di Cambridge.

È morta nelle scorse ore a causa delle conseguenze di un cancro intestinale arrivato al quarto stadio. A maggio scorso aveva scritto un lungo messaggio spiegando che “nessuno sa quanto tempo mi resta” e “abbiamo provato di tutto, ma il mio corpo semplicemente non sta rispondendo. La mia cura in ospedale è stata interrotta e adesso mi hanno spostata in una struttura di accoglienza per cure palliative”.





Deborah James morta: il cordoglio di William e Kate Middleton

“Nessuno sa quanto tempo mi resta, ma non sono in grado di camminare, sto dormendo la maggior parte dei giorni, e la maggior parte delle cose che ho dato per scontato sono sogni irrealizzabili. So che non abbiamo lasciato nulla di intentato. Ma anche con tutti gli innovativi farmaci contro il cancro nel mondo o qualche nuova cura miracolosa, il mio corpo non può più continuare”.

A dare la notizia della morte di Deborah James è stato il sito della BBC, che ha anche raccontato le ultime settimane della giornalista scomparsa all’età di 40 anni. Anche il principe William e sua moglie Kate Middleton attraverso il loro account ufficiale si sono detti profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa della giornalista.

We are so sad to hear the heartbreaking news about Dame Deborah. Our thoughts are with her children, her family and her loved ones.



Deborah was an inspirational and unfalteringly brave woman whose legacy will live on. W & C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 29, 2022

Deborah James morta era da molto tempo attiva nel campo della divulgazione sulla prevenzione. “Siamo molto dispiaciuti per la straziante notizia della morte di Dame Deborah. Il nostro pensiero va ai suoi figli, la sua famiglia e i suoi cari. Deborah è stata un’ispirazione per il suo incrollabile coraggio, una donna la cui eredità continuerà a vivere”, il messaggio dei duchi di Cambridge per la conduttrice inglese che era malata dal 2016.

