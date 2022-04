Giorno speciale per il principe Louis, il figlio del principe William e di Kate Middleton. Lui è il più piccolo della famiglia, infatti ha compiuto 4 anni mentre il fratello George e la sorella Charlotte ne hanno rispettivamente 8 e 6. E la mamma, per festeggiare a dovere il suo compleanno, ha deciso di pubblicare foto inedite del bimbo. Impressionante la somiglianza col fratello George, da cui ha preso tutta la bellezza. E ovviamente i sudditi sono impazziti di gioia quando hanno visto queste foto.

Il principe Louis è nato dunque il 23 aprile del 2018 ed è appunto il terzogenito del duca e della duchessa di Cambridge. Nella linea di successione al trono, è quinto dopo la bisnonna, ovvero la regina Elisabetta. Prima di lui ambiscono a questo importantissimo ruolo il nonno paterno Carlo, papà William, il fratello George e la sorella Charlotte. Ma andiamo a vedere insieme dove sono state scattate queste magnifiche foto, che ritraggono il bambino in un modo decisamente bellissimo.





Principe Louis, com’è diventato il figlio di Kate e William

Il terzo figlio di Kate e William è cresciuto tantissimo. Le immagini che ritraggono il principe Louis nel giorno del suo compleanno sono state pubblicate sulla pagina social ufficiale della madre. Sono davvero pochissime le foto di lui in giro e queste sono destinate in un certo senso a entrare nella storia. Sono state scattate sulle spiagge del Norfolk. In poche occasioni è stato mostrato pubblicamente, infatti lo si ricorda solo nel 2019, quando per il ‘Trooping The Colour’, i genitori lo fecero apparire dal balcone di Buckhingham Palace.

Si sa che il principe Louis va alla ‘Willcocks Nursery School’ nella capitale inglese Londra. Il 23 aprile non è comunque in generale una data qualunque, oltre ad essere il compleanno dell’ultimo figlio di Kate e William, è anche l’onomastico del fratello più grande George. Probabilmente nelle prossime ore potrebbero essere pubblicate altre immagini che raffigurano entrambi i fratelli, mentre tagliano la torta, una tradizione che viene praticamente sempre rispettata dai due reali.

Il principe Louis è venuto alla luce all’interno dell’ospedale ‘St. Mary’s di Paddington e sette ore dopo la nascita è stato mostrato al mondo dai genitori. Per nascita è principe del Regno Unito e ha il diritto al trattamento di altezza reale con lettere patenti della regina Elisabetta. Quindi, lui è ufficialmente Sua Altezza Reale il Principe Louis di Cambridge.

“Passato il segno”. William e Kate, decisione senza precedenti dopo gli ultimi fatti: il principe è furioso