Il comunicato di Buckingham Palace ha messo in apprensione i sudditi inglesi: la Regina Elisabetta ha il Covid. La monarca, 96 anni, è risultata positiva e – nonostante abbia fatto tre dosi di vaccino – la preoccupazione nasce dalla sua avanzata età. Doveva essere un momento di tranquillità per lei dal momento che ha da poco celebrato il Giubileo di platino, tagliando il traguardo dei 70 anni di regno: in carica dal 6 febbraio 1952, fu incoronata il 2 giugno 1953. E, invece, anche lei come milioni di suoi connazionali, deve fare i conti con il Covid 19.

“Buckingham Palace conferma che la regina è risultata oggi positiva al Covid – si legge in una nota del Palazzo – Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di continuare con mansioni leggere a Windsor nelle prossime settimane. Continuerà a ricevere attenzione medica e seguirà tutte le opportune linee guida”. Insomma la regina avrebbe solo sintomi lievi e starebbe trascorrendo questo periodo nel castello di Windsor, a poche miglia da Londra.

Inoltre pare che sia stato il figlio Carlo a contagiarla: è quanto si apprende da alcune indiscrezioni. Infatti era andato a farle visita e poco dopo era risultato positivo. Subito dopo di lui anche Camilla. In un primo momento la Sovrana sembrava esserne uscita indenne, poi è arrivato il comunicato di Palazzo. Come riporta il Giorno, Elisabetta nei giorni scorsi era apparsa fragile, dimagrita e appoggiata a un bastone. Lei stessa, indicando la sua gamba, ironicamente aveva detto: “Non mi posso neanche muovere”. Tanto l’affetto espresso dai sudditi, che subito le hanno augurato una pronta guarigione.





Anche il principe Carlo è risultato positivo al Covid: “Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile”, recita un comunicato di Clarence House. Carlo, 73 ani, si era già ammalato di Covid: era successo in forma lieve nel 2020. Nei giorni scorsi il principe del Galles ha incontrato decine di persone, fra cui il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra degli Interni Priti Patel, mentre accompagnato da Camilla partecipava a un ricevimento al British Museum per celebrare il lavoro del British Asian Trust (Bat).

Come scrive l’Ansa, Carlo e la moglie sono pienamente vaccinati e convinti sostenitori della campagna di profilassi anti-Covid. Nei giorni scorsi la regina Elisabetta, in occasione del via al Giubileo di Platino per celebrare i suoi 70 anni sul trono, ha espresso un esplicito richiamo non solo all’eterno delfino Carlo quale re in pectore, ma pure a Camilla, duchessa di Cornovaglia, nei panni di futura regina consorte. Fra l’altro oggi stesso è emersa la notizia della positività al Covid del First Minister laburista alla guida del governo locale in Galles, Mark Drakeford, che si trova in autoisolamento.