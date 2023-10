Proteste degli ambientalisti, fa discutere l’ultima ‘trovata’ degli attivisti. Negli ultimi tempi le manifestazioni e le proteste contro lo sperpero di risorse e per tutelare l’ambiente si sono moltiplicate. Sicuramente la sensibilità verso certi temi è aumentata, ma sulle modalità attraverso le quali le proteste vengono attuate il dibattito continua.

Non è raro, infatti, che pendolari e persone comuni reagiscano in modo anche violento nei confronti degli attivisti. I manifestanti creano disagi proprio per sensibilizzare la popolazione, ma se è quest’ultima a pagare il prezzo più alto allora ecco che le proteste pro-ambiente finiscono per provocare altre proteste contro gli attivisti. Dalla Germania, in particolare da Berlino, arriva l’ultima moda delle forme di protesta. Gli automobilisti sono avvisati.

Attivisti si ‘incollano’ sopra e sotto le auto: autostrada bloccata

Sicuramente vi sarà capitato di guardare dei video in cui gli automobilisti si ribellano alle proteste degli ambientalisti che bloccano strade e creano disagi al traffico. Ebbene dalla Germania arriva l’ultima trovata di alcuni attivisti. A Berlino alcuni giovani si sono letteralmente incollati alle automobili. È successo vicino alla diga di Hohenzollern in direzione Neukölln dove alcuni attivisti si sono incollati ad un’auto sia sopra che sotto bloccando così l’autostrada A100.

Sono settimane che gli attivisti si danno da fare. Un mese fa hanno rovesciato vernice arancione sulle strade della Maratona di Berlino, il tutto pochi minuti prima della partenza. La polizia ha fermato diversi attivisti e un agente è rimasto ferito lievemente. Lo scorso 17 settembre invece, ancora a Berlino, gli attivisti del gruppo ambientalista hanno imbrattato con della vernice arancione le colonne della Porta di Brandeburgo.

🚧 Autobahnblockade am Wochenstart



Die Berliner Stadtautobahn A100 steht heute Morgen still. Menschen sitzen auf der Fahrbahn und blockieren den Verkehr.



👀 Wir müssen der Wahrheit in Auge blicken: es gibt kein Vorbeikommen an der Klimakatastrophe. pic.twitter.com/FS3s63ZSpi — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2023

Proteste anche in Italia dove alcuni attivisti di Ultima Generazione tra le 8:05 e le 8:15 hanno bloccato la circolazione a Verona, lungo la Circonvallazione Alfredo Oriani. I manifestanti si sono incatenati tra loro a due a due mostrando uno striscione arancione con la scritta “Fondo riparazione”. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine sono arrivate sul posto poco dopo l’inizio del blocco. Gli agenti hanno spostato gli attivisti dalla carreggiata e li hanno portati in questura per fare i dovuti accertamenti.

