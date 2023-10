Il video sta già facendo il giro del mondo, le immagini riprendono un operaio mentre urina dentro un serbatoio di birra. La scena all’interno di uno stabilimento dove il prodotto, conosciuto ed esportato in Italia ed in tutto il mondo, ha sollevato una vera e propria rivolta social causando, tra l’altro, il crollo del titolo dell’azienda sui listini azionari. L’azienda ha immediatamente dato via ad un’indagine interna e di aver ha sigillato l’intero lotto di ingredienti che apparivano nel video.

Scrive La Stampa come: “Ha inoltre aggiunto che l’ufficio avrebbe affrontato la questione seriamente una volta confermati i dettagli. L’azienda ha dichiarato venerdì di “attribuire grande importanza” al video online e la polizia ha avviato un’indagine”. Eppure non basterà a fermare l’onda di indignazione. Il video è infatti diventato virale e ha ricevuto decine di milioni di visualizzazioni sui social media.





Cina, operaio urina in un serbatoio della birra Tsingtao

Per la Tsingtao, birra cinese molto conosciuta in Italia, un colpo d’immagine durissimo. . Le azioni della Tsingtao Brewery sono scese bruscamente all’apertura della Borsa di Shanghai lunedì mattina, ma sono rimaste in gran parte stabili nel pomeriggio. Il mercato di Hong Kong, dove le azioni della Tsingtao sono quotate, è chiuso per la festa del Chung Yeung.

Contraccolpi sono attesi a breve. Apprezzata e in tutto il mondo la birra cinese è una bevanda alcolica prodotta a partire da cereali fermentati, come il riso, il miglio o il sorgo. Il nome più comune per la birra cinese è “píjiǔ”, che significa letteralmente “vino di orzo”. La birra cinese ha una storia antica e una grande varietà di stili e marche.

Ricostruisce Tgcom 24 come: “La gradazione alcolica della birra cinese varia a seconda del metodo di produzione e della marca, ma in media si aggira intorno ai 4-5 gradi. La birra cinese più famosa è la Tsingtao, che ha un colore giallo chiaro e un sapore leggermente amaro. Altre marche popolari sono la Yanjing, la Snow e la Harbin”.