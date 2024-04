Da quando si è scoperto che Re Carlo ha un tumore, la preoccupazione dei sudditi è arrivata ai massimi livelli. Poi anche Kate Middleton ha avuto una diagnosi uguale e quindi per la famiglia reale non è affatto un momento facile. Ora si è saputo di più sulla salute del sovrano 75enne, erede della regina Elisabetta, grazie a quanto trapelato dai tabloid inglesi.

Infatti, Re Carlo dopo che ha iniziato le cure per il tumore è rimasto molto a riposo. Deve preservare necessariamente la sua salute per affrontare al meglio il futuro. Nelle ultime ore finalmente sono state fornite informazioni più dettagliate, che ci permettono di comprendere come stia realmente e cosa dobbiamo aspettarci da qui ai prossimi mesi.

Re Carlo e il tumore, nuovi aggiornamenti sulla sua salute

Re Carlo, nonostante il tumore e le problematiche di salute, sembrerebbe essere sempre più propenso a riprendersi il prima possibile. E le notizie circolate ora potrebbero far tirare un bel sospiro di sollievo. Avrebbe infatti fatto una richiesta particolare ai suoi assistenti, che ci farebbe comprendere che ci sarebbero delle novità positive sotto l’aspetto fisico.

Stando ai giornali britannici, il monarca avrebbe detto ai suoi assistenti di prepararsi al più presto affinché possa viaggiare ed effettuare così una visita di Stato in Australia, della durata di due settimane, perché si sentirebbe ormai molto meglio. Potrebbe recarsi lì il prossimo mese di ottobre, in compagnia della moglie Camilla. Avrebbe tanta voglia di ritornare a lavorare a pieno regime.

Secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni di salute di Re Carlo sarebbero molto buone e ci sarebbero grandi miglioramenti. Lui sarebbe molto felice perché starebbe rispondendo bene alle cure contro il cancro. Il tour australiano sarebbe ridotto e dovrebbe anche essere inizialmente inattivo per viaggiare nelle migliori condizioni psicofisiche.