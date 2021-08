Chiara Ferragni, Fedez lancia anche lo zaino scuola. E che prezzo. La famiglia milanese sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda e ci sono proprio tutti: mamma Chiara Ferragni, papà Federico e i due mitici Leone e Vittoria. Nonostante le vacanze, Fedez continua a lavorare. Ma non è solo musica, questa estate 2021 porta con sé qualche novità sorprendente.

Il rapper sta portando a termine la registrazione del suo ultimo disco e nel frattempo ha lanciato un nuovo prodotto sul mercato, gli zainetti con il suo nome. Si tratta di una linea di zaini in collaborazione con Seven. Insomma, dopo la linea vestitini per bimbi lanciata da Chiara e il borsone da sport che porta il marchio Muschio Selvaggio, ecco arrivare lo zainetto per la scuola.

Ecco come vengono descritti gli zainetti by Fedez sul sito ufficiale: “Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia”.

“Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle”. Il prezzo dello zainetto è di 59,90 euro. Ma è possibile pagarlo in tre rate da 19.97 euro. Oggi, Fedez e la sua famiglia festeggiano Ferragosto. Ma in vista dell’inizio delle scuole, si attende il sold out.

“Fedez – si legge nella nota stampa di presentazione – ha da sempre dimostrato di voler parlare ai ragazzi per spingerli a preservare l’ambiente in cui viviamo: il logo stesso della capsule è stato, infatti, da lui ideato ispirandosi ai simboli internazionali dei processi di riciclo”. Così a breve saranno presenti zaini e diari nelle scuole di tutta Italia.