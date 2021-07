Charlotte Casiraghi non è certamente la principessa più mondana e social che ci sia ma ogni volta che partecipa a un evento si fa certamente notare come regina di stile ed eleganza assoluti. È successo anche qualche giorno fa, al 15esimo Longines Global Champions Tour.

La sorella di Andrea e Pierre Casiraghi si è presentata al concorso ippico con la mamma e il primo figlio Raphael, avuto dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh, ed è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei con un look impeccabile e super chic. Charlotte Casiraghi era in total Chanel. Nel dettaglio, ha indossato un abito della collezione Pre-Spring/Summer 2021, un modello con le maniche lunghe e la gonna al ginocchio decorata con una stampa grafica in bianco e nero.

Charlotte Casiraghi, il debutto del figlio Raphael: foto

Poi, a completare l’outfit già di per sé ultra chic, Charlotte Casiraghi ha abbinato l’abito a un paio di sandali neri senza tacco, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente tirati dietro le orecchie. Insomma, la figlia femmina di Carolina di Monaco, anche lei presente all’evento col nipotino, si è riconfermata una vera e propria icona di eleganza.





Da quando ha sposato Dimitri Rassan Charlotte Casiraghi che l’ha resa di nuovo mamma si è trasferita a Babizon, un comune francese immerso nel verde, lontano da riflettori ed eventi mondani. Ma ogni tanto ritorna ad apparire in pubblico per gli eventi ufficiali e come detto questa volta aveva un accompagnatore speciale al suo fianco, oltre a mamma Carolina.

Il Longines Global Champions Tour gli occhi erano anche per Raphael Elmaleh, al suo primo evento pubblico con un completo coordinato denim e camicia a righe. Nato nel 2013 dall’amore travolgente con l’attore con cui la principessina ha rotto due anni dopo, oggi ha 8 anni e ormai un ometto. Ha i capelli biondi, gli occhi azzurrissimi e tutte le carte in regola per diventare uno dei principi più ambiti e amati d’Europa.