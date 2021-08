Charlotte Casiraghi è da sempre sinonimo di eleganza e classe. La figlia di Carolina di Monaco, a cui somiglia in maniera impressionante, si è presto imposta come una vera icona di stile della famiglia monegasca e non a caso adesso è stata scelta come testimonial di una delle Maison più celebri al mondo, Chanel.

Charlotte Casiraghi emana charme ogni qual volta si vede in pubblico, anche se recentemente ha diradato le occasioni in cui è possibile ammirarla. Da quando ha sposato Dimitri Rassan che l’ha resa di nuovo mamma (ha avuto il primo figlio Raphael dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh) si è trasferita a Babizon, un comune francese immerso nel verde, lontano da riflettori ed eventi mondani. Ma ogni tanto ritorna ad apparire in pubblico per gli eventi ufficiali come il15esimo Longines Global Champions Tour.

Charlotte Casiraghi icona di stile e di eleganza anche in bikini

La sorella di Andrea e Pierre Casiraghi si è presentata al concorso ippico con la mamma e il primogenito ed è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei con un look impeccabile e super chic. Charlotte Casiraghi, in total Chanel appunto, ha indossato un abito della collezione Pre-Spring/Summer 2021, un modello con le maniche lunghe e la gonna al ginocchio decorata con una stampa grafica in bianco e nero.





Se Charlotte Casiraghi non appare in pubblico agli eventi ci pensano i paparazzi a immortalarla. In questi giorni si trova in Corsica, a rilassarsi a bordo di uno yatch insieme al marito Dimitri. E anche a dimostrare al mondo che anche in vacanza non rinuncia all’eleganza. I fotografi hanno catturato la sua silhouette perfetta mentre nuota sfoggiando un bikini anni ‘50 con una fantasia floreale, un modello dal sapore vintage e super chic.

Charlotte Casiraghi dà l’ennesima lezione di stile al mare scegliendo un costume a due pezzi composto da un reggiseno a fascia e una culotte a vita alta ma per l’estate 2021 sì ai colori e non al total black. E infatti il bikini è di una bella nuance rosso acceso con un motivo floreale bianco, a contrasto. Anche in questo caso, nemmeno a dirlo, la griffe è ovviamente Chanel, che la principessa sceglie sia per gli eventi eleganti che per i look più casual.