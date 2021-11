Charlène di Monaco è stata la protagonista di notizie molto negative e preoccupanti nell’ultimo periodo. I ripetuti interventi chirurgici alla testa e le poche informazioni sul suo stato di salute hanno fatto preoccupare non poco. Ma ora la voce sul suo conto, uscita in queste ore, ha davvero dell’incredibile. Se venisse confermata, saremmo in presenza di una notizia bomba, che diventerebbe predominante in tutto il mondo. Non resta che capire come reagirà il marito Alberto di Monaco.

Charlène di Monaco è stata curata nella sua terra natale in Sudafrica da metà maggio dopo aver subito una grave infezione ORL (orecchio, naso e gola) che l’ha resa incapace di equalizzare la pressione e le ha impedito di volare sopra i 20.000 piedi. Un percorso lungo e difficile che ora vedere la fine. Secondo i piani il suo ritorno dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. “È in buona forma e di umore molto migliore”, ha spiegato Alberto a People. “Sarà qui molto prima della festa nazionale il 19 novembre”.

L’indiscrezione sul conto di Charlène di Monaco non è stata confermata dal coniuge e non si registrano interventi nemmeno dal Palazzo, però è diventata di dominio pubblico su molti siti internazionali. Certo, sarebbe alquanto complicato il verificarsi di questo clamoroso evento, eppure un giornale ne sarebbe convinto al 100%. In particolare, a rivelare un dettaglio pazzesco sulla principessa è stato il magazine della Germania, ‘Freizeit – Monat’. E poi anche in Francia l’hanno riportato tutti.





Il magazine tedesco ha addirittura dedicato la copertina a Charlène di Monaco proprio per annunciare questa news incredibilmente sorprendente. Infatti, la principessa sarebbe in dolce attesa a 43 anni e aspetterebbe il suo terzo figlio, dopo i gemelli Jacques e Gabriella. Una gravidanza che a molti pare davvero quasi impossibile, visto che ha trascorso molto tempo lontano dalla sua famiglia e con problemi di salute notevoli. Inoltre, le parole rilasciate dalla madre della donna avevano chiuso a questa possibilità.

La signora Lynette Wittstock, mamma di Charlène di Monaco, aveva fatto sapere che la figlia era addolorata dal fatto che non potesse più rimanere incinta e quindi essere ancora madre. Ma queste indiscrezioni vanno decisamente in un’altra direzione e riferiscono che lei sia in stato interessante. Non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali, anche se non è certo che possano essercene a stretto giro di posta.