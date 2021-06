“Complicazioni dopo un intervento”. Charlène di Monaco, paura per la principessa: come sta

Non arrivano buone notizie per la principessa Charlène di Monaco. La comunicazione ufficiale è avvenuta nelle scorse ore e tutti sono preoccupati di ciò che le sta succedendo. Infatti, non è affatto in buone condizioni di salute, come confermato dalla casa reale in una nota ufficiale. Un po’ di tempo fa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, i cui strascichi non cessano di essere presenti. E non è ancora dato sapere quando potrà definitivamente ristabilirsi e tornare in forma.

Per questa ragione sarà costretta a saltare uno dei momenti più importanti della sua vita personale. Il marito Alberto di Monaco è ovviamente al suo fianco, anche se per il momento mentalmente. Infatti, non è potuto essere presente con i suoi figli visto che la consorte si trova attualmente in Sudafrica per curarsi. In questa nazione era stata effettuata un’operazione per una grave infezione otorinolaringoiatrica e le conseguenze della stessa si stanno facendo sentire eccome ancora oggi.

Charlène di Monaco non potrà quindi essere presente in occasione dei dieci anni di matrimonio con Alberto perché dovrà rimanere nel Paese africano. Questo quanto riportato dalla casa reale: “Si è trattato di una decisione difficile, presa per affrontare le complicazioni di una precedente operazione”. E la stessa principessa ha aggiunto: “Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di matrimonio di luglio. Il che è difficile e mi rattrista, ma non abbiamo avuto scelta”.





Poi Charlène di Monaco ha detto ancora: “Abbiamo seguito le indicazioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. Il supporto più incredibile per me. Le mie conversazioni quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a mantenere alto il morale, ma mi manca molto la loro presenza. Sono stata fortunata ad averli avuti in visita in Sudafrica, è stato meraviglioso vederli. Non vedo l’ora di tornare a stare insieme”. Ed è quello che si augurano tutti coloro che amano e apprezzano la donna.

I due bellissimi gemellini Jacques e Gabriella sono molto amati dal popolo e recentemente la loro mamma li ha voluti mostrare nuovamente per far vedere quanto siano cresciuti. La principessa ha condiviso via social alcune foto scattate in occasione della Pasqua, con i principini intenti a dipingere de uova sulle scale del palazzo insieme a Charlene e al principe Alberto. Una bellezza davvero incantevole.