“Ora è ufficiale”. Charlene di Monaco, dopo la malattia e il ricovero finalmente una bella notizia

Charlene di Monaco si trova in una clinica in Svizzera in un centro specializzato nella cura delle dipendenze: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace – ha detto Alberto -. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”. Dopo sei mesi di assenza da casa, la principessa è rientrata dal Sudafrica dove è stata sottoposta a una serie di operazioni che l’hanno molto spossata.

Suo marito Alberto è disposto a tutto per curarla e permetterle di tornare regolarmente a casa al fianco dei figli Jacques e Gabriella. Stando a quanto riporta il sito francese LC News, Alberto è disposto a tutto per la Principessa e non si tira indietro davanti a nulla, nemmeno alla richiesta di 300mila euro per una terapia che possa guarirla. Secondo la rivista Ici Paris, però, Charlene sarebbe stata ricoverata in uno dei centri più esclusivi al mondo. Pare che per le cure necessarie Alberto sborserà 300mila euro al mese. “La Principessa è seguita da più medici di diverse specialità e resterà in clinica per almeno un mese”.

Le cure dovrebbero proseguire fino a Natale, quindi stando alle ultime indiscrezioni, la principessa Charlene di Monaco si appresta a trascorrere il Natale lontano dalla famiglia. Suo marito e i figli saranno impegnati nelle cerimonie pubbliche e quindi difficilmente il giorno di Natale potranno andare a trovare Charlene. Tuttavia qualcosa potrebbe cambiare qualche giorno prima. Infatti Charlene potrebbe uscire anticipatamente dalla clinica in cui si trova ricoverata per riprendersi dalla grave infezione che l’ha colpita.





E la data in cui farebbe ritorno a Palazzo è il 10 dicembre, cioè il giorno del compleanno dei suoi gemelli che compiono 7 anni. Nonostante i bambini abbiano iniziato la scuola a settembre, a novembre i genitori hanno deciso di ritirarli e di istruirli a Palazzo per meglio prepararli al ruolo che assumeranno nel Principato e anche per proteggerli dall’attenzione mediatica. Quindi il 10 dicembre Charlene potrebbe ricomparire a Monte Carlo.

I bambini soffrono per la mancanza della mamma. Negli ultimi tempi l’hanno vista di rado: una volta in estate quando sono andati con il padre in Sudafrica a trovare la mamma e la visita è stata immortalata sui social. E un mese fa quando Charlene è tornata nel Principato. Anche in questo caso nella foto ufficiale si vede mamma Charlene che abbraccia i figli, segno evidente che le erano mancati tanto.