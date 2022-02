“Ricovero a oltranza”. Charlène di Monaco, pessime le ultime indiscrezioni sulle sue condizioni

È ancora mistero sulle condizioni di salute di Charlène di Monaco. Purtroppo le ultime notizie sulla consorte del principe Alberto non sono state rassicuranti. Tutt’altro. Proprio il suo ultimo rientro a casa aveva fatto ben sperare, ma il marito stesso aveva fatto capire che la situazione non è ancora risolta: “È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”.

Sono ormai mesi che Charlène è lontana da casa e al fianco del principe Alberto è apparsa sempre più spesso Nicole Coste. Anche durante i festeggiamenti per la patrona del principato, Santa Devota, c’era lei. Proprio la donna con la quale Alberto ha avuto un figlio. La donna che da un po’ di tempo a questa parte sembra la ‘vera’ principessa almeno a giudicare dai suoi – ottimi – rapporti con la famiglia Grimaldi. Intanto su Charlène continuano ad uscire indiscrezioni a tinte più che fosche.

Il ritorno a casa della principessa è ancora una volta rinviato. E non c’è nessuna data per il rientro al momento. L’ex nuotatrice e modella è ancora ricoverata nella clinica in Svizzera, ormai sono trascorsi tre mesi. A dare le ultime notizie è stato Britanni Barger dell’Express. Cioè lo stesso giornalista che aveva reso noti gli interventi chirurgici a naso, gola e orecchie, a cui Charlène di Monaco si è dovuta sottoporre. Per giunta, sempre secondo Barger, il rapporto tra lei e il marito Alberto è ai minimi termini.





Nel 2020 un’altra donna ha chiesto il test del dna per la figlia che sarebbe nata da una relazione con il principe Alberto. Se fosse stato confermato sarebbe stato il terzo figlio illegittimo per lui. Solo che stavolta il rapporto si sarebbe consumato mentre Alberto stava con Charlène. La principessa non l’ha presa bene e reagì alla notizia cambiando totalmente look e rasandosi i capelli a zero. Secondo Paris Match quello fu “il gesto esasperato di una donna delusa”. In ogni caso non ci sarà alcun divorzio tra i due.

Secondo Britanni Barger una volta recuperato il miglior stato di salute Charlène di Monaco tornerà al suo posto e assolverà a tutti i compiti che sono previsti dalla sua posizione. Intanto però lei è ancora distante dai suoi figli Jacques e Gabriella, nessuno sa quando tornerà. E comunque ad attenderla ci sarà una relazione che lo stesso Barger definisce così: “Se la Principessa appare distante è per sfiducia. Charlene e Alberto non sono mai stati una coppia tenera, è tutta un’altra cosa rispetto ai Cambridge. Charlène sorride raramente in pubblico”.