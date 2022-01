Le ultime indiscrezioni lanciate dal sito royalcentral sulle condizioni di salute di Charlène di Monaco erano drammatiche: si dava conto di un tracollo fisico, di una Charlene arrivata a pesare soltanto 46 chilogrammi. Sono passati giorni e le condizioni della principessa restano avvolte dal mistero, mentre fioccano voci sui siti e i giornali di tutto il mondo. Anche oggi che la principessa compie glia anni. Sono 44 e online circolano foto e video di lei da piccola, come quello che la principessa ha condiviso nelle stories del suo profilo Instagram.



Quelle immagini di Charlène di Monaco da bambina sono l’ennesimo reminder di un anno per lei davvero sfortunato. Della sua situazione aveva parlato anche Alberto. “È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”.



Quindi aveva aggiunto: “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlène di Monaco non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura”. “La sua situazione attuale è il risultato di diversi fattori che restano privati”.







“Charlène di Monaco era chiaramente esaurita fisicamente ed emotivamente. Non riusciva ad affrontare gli impegni ufficiali e la vita in generale, anche quella familiare. Ovviamente sono anche le conseguenze degli interventi a cui si è sottoposta negli ultimi mesi. Ma preferisco non aggiungere altro”. E intanto il suo ritorno a casa si allontana.



Voci non confermate parlano di un nuovo slittamento del ritorno di Charlène di Monaco a Palazzo Grimaldi, che poco dopo Natale veniva dato per imminente, entro la fine di gennaio, in modo da poter prendere parte alle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato. Niente da fare, Charlene deve ancora fare i conti con le cure per un malessere fisico e psichico di cui soffrirebbe da tempo.