“Non può farlo”. Charlene di Monaco, nubi nere sulla principessa: Alberto aveva previsto tutto  

Per mesi al centro del gossip e dell’attenzione mediatica, nessuno sa davvero cosa sia successo a Charlene di Monaco. Dopo una lunga permanenza in Sud Africa la principessa era tornata a Monaco salvo poi essere trasferita in Svizzera. Le notizie, nel corso dei mesi, poche e frammentarie. “La sua situazione attuale è il risultato di diversi fattori che restano privati – spiegava una fonte settimane fa -. Era chiaramente esaurita fisicamente ed emotivamente. Non riusciva ad affrontare gli impegni ufficiali e la vita in generale, anche quella familiare. Ovviamente sono anche le conseguenze degli interventi a cui si è sottoposta negli ultimi mesi”.



“Posso dire che era incredibilmente affaticata. Charlene di Monaco dormiva da giorni e non mangiava affatto bene. Ha perso molto peso e questo l’ha resa vulnerabile a potenziali malattie. Ci sono indiscrezioni che sostengono che abbia il Covid. Non è così. Inoltre, smentisco anche che i suoi problemi siano legati a un cancro, a una relazione personale o a interventi di chirurgia plastica”.





Charlene di Monaco non può divorziare da Alberto



Molto si è parlato di Charlene di Monaco e del suo rapporto con il marito Alberto. Ora a lanciare la bomba ci pensa Dagospia che anticipa alcune dichiarazioni rilasciata da Vera Dillier, amica di lunga data del principe Alberto di Monaco. “Nel Palazzo non è un segreto per nessuno che siano separati. Un rapporto stretto o un grande amore non è mai esistito fra di loro. Sulla Rocca si dice che Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze” sostiene Dillier.



E aggiunge: “A quei livelli non si divorzia. Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana… Così il principe mette a sua disposizione la residenza di Roc Agel e per lui la questione è chiusa”. Il divorzio resterebbe un’ipotesi, ma non percorribile. “In questi ambienti, specie se si tratta di eredi al trono, i figli rimangono al padre. Sempre”.



“Anche in una battaglia giudiziaria, Charlene di Monaco di non potrebbe averli” si racconta: “Alberto è il sovrano e, seguendo la legge della casa oltre che il contratto prematrimoniale, i figli rimarrebbero comunque a lui. Questo Charlène lo sapeva fin dall’inizio. È la ragione per cui si è trovato l’accordo su Roc Agel, così vicina a Monaco”.

“Lunghi mesi davanti”. Charlene di Monaco, preoccupa la nota ufficiale del Palazzo sulla sua salute