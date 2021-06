Cecilia Rodriguez, alla finale dell’Isola dei Famosi occhi puntati sui costumi da bagno: marca e prezzo

Durante la finale dell’Isola dei famosi, edizione vinta dallo youtuber napoletano Awed, all’anagrafe Simone Paciello – seconda la comica romana Valentina Persia, terzo l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e quarto Ignazio Moser – le fidanzate dell’ex gieffino e figlio del campione di ciclismo Francesco Moser e di Andrea Cerioli sono sbarcate in Honduras.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, sono state protagoniste di una sfida, la tanto temuta prova del girarrosto, e solo la vincitrice ha potuto riabbracciare il proprio uomo. I due naufraghi hanno assistito increduli alla prova dalla Palapa perché all’inizio hanno pensato a uno scherzo di Ilary. “Non sono qui davvero, è un fotomontaggio”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi alla conduttrice. “È impossibile che siano qui”, ha ribattuto Moser. Ma Ilary Blasi ha confermato la presenza delle due fidanzate sull’isola e poi ha dato il via alla sfida del girarrosto, durata pochi minuti perché Arianna non è riuscita a reggersi ed è caduta in acqua dopo soli pochi secondi.

Cecilia Rodriguez ha quindi vinto la sfida e ha potuto riabbracciare il suo Nacho. I due si sono conosciuti durante l’esperienza del Grande Fratello Vip, all’epoca lei era fidanzata con Francesco Monte e lo lasciò in diretta per iniziare la storia d’amore con Moser, storia che continua a gonfie vele. Proprio durante la finale dell’isola dei Famosi Ignazio Moser ha detto di voler fare progetti con la sua dolce metà ma ha anche rifiutato di fare una proposta di nozze in diretta tv.





“Sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei scegliere io l’anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”, ha detto alla conduttrice dell’isola. Amore a parte, quello che hanno notato le telespettatrici dell’Isola dei famosi sono stati i costumi da bagno indossati da Cecilia Rodriguez.

Arrivata a Playa Palapa Cecilia indossava un bikini bicolore di Me Fui, il brand beachwear firmato dalle sorelle Rodriguez. Il costo del bikini, che fa parte della collezione primavera/estate 2021 è di 69 euro. Per l’incontro con il suo Ignazio la Rodriguez ha invece indossato il monokini Gran Bazar (prezzo dal sito ufficiale 79 euro).