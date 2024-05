Per Kate Middleton sarebbe in arrivo un momento molto importante, dopo mesi di grande preoccupazione. La sua salute, che è improvvisamente peggiorata a causa della scoperta di un tumore, ha tenuto e tiene in ansia tutti i sudditi. Adesso si è scoperto come starebbe la principessa del Galles, a quasi due mesi dall’annuncio del cancro, che era stato fatto precisamente il 22 marzo.

Kate Middleton ha dovuto fare i conti con problematiche di salute molto serie e questo nuovo annuncio potrebbe finalmente far tirare un sospiro di sollievo. Si è capito tutto grazie ad un video, apparso proprio sui canali ufficiali di lei e di suo marito William. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando e cosa dovrebbe fare lei tra non molto.

Kate Middleton, aggiornamento sulla sua salute: cosa sta per fare

Il sito Leggo, che ha citato alcuni tabloid inglesi, ha svelato che Kate Middleton potrebbe aver avuto delle rassicurazioni sulla sua salute, dato che sta emergendo questa novità significativa. Il filmato apparso sulla pagina Instagram ufficiale della coppia reale ha fatto sorridere i sudditi e tutti coloro che la amano perché il momento tanto atteso sarebbe imminente.

Secondo le ultime indiscrezioni, Kate Middleton starebbe per ritornare ai suoi doveri ufficiali grazie ad un nuovo progetto con William. Si tratta nello specifico di un cortometraggio dedicato alla salute mentale degli agricoltori del Regno Unito. L’attore protagonista è Will Young. Il principe e la principessa si sono battuti in prima linea per sostenere la salute psichica degli agricoltori.

Le sue condizioni di salute sarebbero sempre più in miglioramento, grazie alle cure contro il tumore che stanno facendo effetto, dunque questo potrebbe essere il suo primo progetto in cui sarà attiva dopo la scoperta del cancro.